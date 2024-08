To był widok!

II Fiesta Balonowa w Lublinie. "Jesteśmy tutaj, aby ubarwić wam niebo"

Balony, piękne i dostojne statki powietrzne zagościły w... ścisłym centrum Lublina. Wszystko to za sprawą II Fiesty Balonowej, która od piątku do niedzieli odbywała się w Kozim Grodzie. Atrakcji było co niemiara.