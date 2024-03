W krzakach przy McDonald's znaleziono pistolet. Policjant "bał się do tego przyznać"

O tej bulwersującej sprawie jako pierwszy poinformował lokalny portal jawnylublin.pl. W krzakach przy restauracji McDonald's w Płońsku (woj. mazowieckie) znaleziono broń z amunicją. Chodziło o pistolet Walther. Znalazca zgłosił to policji, która szybka ustaliła, że broń należy do lubelskiego funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (biuro zajmuje się walką m.in. z internetowymi oszustami). - Broń została zgubiona, policjant bał się do tego przyznać. Myślał, że nie wyjdzie to na jaw, a to oznacza niedopełnienie obowiązków służbowych w tym czasie - powiedziała dla jawnylublin.pl Ewa Ambroziak z Prokuratury Rejonowej w Płońsku.

Nikomu jeszcze nie przestawiono zarzutów.

Trwa ustalanie jak długo broń mogła leżeć w zaroślach. Media informują, że mogło to być kilka tygodni. Dobrze, że pistolet znaleźli ludzie, którzy zaraz to zgłosili. TVN 24 ustaliło, że broń zgubił policjant z 14-letnim doświadczeniem. Funkcjonariusz został zawieszony, a dodatkowo wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Tymczasem prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku "nieumyślnej utraty broni i niedopełnienia obowiązków przez policjanta". Teoretycznie grozi mu grzywna, ograniczenie wolności lub do roku więzienia.

