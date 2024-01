Zakuli go w kajdanki

Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek (15.01) wieczorem. - Około godziny 20 puławski dyżurny został powiadomiony, że pod restauracją McDonald's na ulicy Dęblińskiej w Puławach znajduje się paczka z nieznaną zawartością. Z relacji pracowników wynikało, że paczka została pozostawiona na zewnątrz budynku, przy bocznych drzwiach i nie wiadomo do kogo należy oraz co się w niej znajduje. Realizując procedury obowiązujące w restauracji, kierowniczka lokalu powiadomiła policję - informuje komisarz Ewa Rejn - Kozak z KPP Puławy.

Na miejsce został skierowany policyjny pirotechnik. Klientów restauracji ewakuowano, zabezpieczono teren wokół budynku, a także zamknięto ulicę Dęblińską. Policjantów w tych działaniach wspierali strażacy z KP PSP w Puławach. - Na miejsce zadysponowano policjantów z Samodzielnego Oddziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie, którzy sprawdzili pakunek pod kątem zawartości niebezpiecznych materiałów lub substancji. Po sprawdzeniu okazało się, że w paczce znajdują się artykuły spożywcze - relacjonuje komisarz Rejn - Kozak.

Ostatecznie okazało się, że do pozostawienia paczki doszło przez nieuwagę, podczas przepakowywania paczek z samochodu do samochodu, w trakcie wyjazdu do pracy za granicę.