Jak wyblakła fotografia. AI wskazała najgorsze miasto do życia w tej części Polski

Do tego tragicznego wypadku doszło w środę 11 czerwca około godziny 20:40. Jak poinformowała lubelska policja, na prostym odcinku drogi kierujący samochodem marki Volvo 25-letni mężczyzna uderzył w tył beczki (szambiarki), którą ciągnął traktor kierowany przez 49-latka. Ciągnik wyjechał chwilę wcześniej z drogi podporządkowanej.

Wojciechów Kolonia Pierwsza. Tragiczny wypadek. Volvo zderzyło się z szambiarką

Siła uderzenia była ogromna. Pomimo natychmiastowej reanimacji, życia kierowcy volvo i jego 40-letniego pasażera nie udało się uratować – obaj zginęli na miejscu. Pozostałych dwóch pasażerów w wieku 29 i 22 lat przewieziono do szpitala. Na miejscu działali m.in. druhowie z OSP KSRG Wojciechów. - W wypadku poszkodowanych zostało w sumie 5 osób, z czego pomimo heroicznej walki wszystkich obecnych służb biorących udział w zdarzeniu, walki o życie i zdrowie, niestety dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Jednocześnie składamy głębokie kondolencje, dla rodzin osób, które straciły swoich bliskich. Dla nas jest to też bardzo trudne przeżycie - napisali strażacy.

Czytaj też: Spowodował wypadek, zginęło 9 osób. Jerzy S. skazany

Traktorzysta był trzeźwy

Policja potwierdziła, że kierujący ciągnikiem rolniczym 49-latek był trzeźwy. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono ślady, wykonano dokumentację fotograficzną oraz przesłuchano świadków.

- Na miejscu policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Dokładne okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku wyjaśni prowadzone postępowanie - informuje młodszy aspirant Beata Kieliszek z lubelskiej policji.

Czytaj też: Pan Bogdan zamierzał ugotować swoje popisowe danie. Zginął na pasach. Tragiczny wypadek w Białymstoku

Tragiczny wypadek w Pasymiu

To nie jedyny tragiczny wypadek, który wydarzył się w środę. Na trasie odcinka testowego w Pasymiu (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie trwały przygotowania do zbliżającego się Rajdu Polski. Zginął kierowca, a jego pilot trafił do szpitala. Ofiara wypadku była członkiem włoskiego zespołu startującego w Rajdzie Polski. Druga osoba, która znajdowała się w aucie, została wyrzucona poza pojazd.