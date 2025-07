Przerażające odkrycie na granicy z Białorusią. Dwa ciała wyłowione z Bugu! Kim są ofiary?

Wstrząsające znalezisko na granicy polsko-białoruskiej. W środę, w rzece Bug i na jej brzegu, odkryto ciała dwóch mężczyzn. Policja i prokuratura prowadzą intensywne śledztwo, aby ustalić tożsamość ofiar oraz okoliczności ich śmierci. Nie wyklucza się, że mogą to być migranci, próbujący nielegalnie przekroczyć granicę. To już kolejne tego typu odkrycie w tym roku – od początku 2024 roku w Bugu na odcinku lubelskim znaleziono aż dziesięć ciał. Sprawa jest o tyle poważna, że od początku roku, jak podaje Nadbużański Oddział SG, około 800 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w województwie lubelskim. Wśród nich byli głównie obywatele Afganistanu, Erytrei, Iraku, Pakistanu i Etiopii. Służby starają się ustalić, czy znalezione ciała to ofiary tych nieudanych prób. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Parczewie, która bada wszystkie możliwe scenariusze.

