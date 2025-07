Kolejne ciało w Bugu! Dramatyczne odkrycie przy granicy polsko-białoruskiej

Tragiczne znalezisko w Bugu. To już ósme ciało w tym roku

Policja ustala tożsamość mężczyzny, którego w czwartek strażacy wydobyli z rzeki Bug w woj. lubelskim. Mł. chor. Paweł Smyk z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w czasie patrolu znaleźli zwłoki w Bugu.

– Ciało z rzeki wydobyli strażacy. Na ten moment w stu procentach nie możemy potwierdzić, ani wykluczyć, czy to ciało jednego z migrantów, którzy próbowali dostać się z Białorusi do Polski – zaznaczył.

Nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP w Białej Podlaskiej przekazała, że ciało mężczyzny znaleziono w czwartek po godz. 4 rano w rejonie miejscowości Kuzawka Kolonia (gm. Sławatycze). Zaplanowano sekcję zwłok.

- Wyjaśniamy szczegóły i ustalamy tożsamość tej osoby – dodała. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Parczewie.

Granica polsko-białoruska: Rzeka Bug pochłania kolejne ofiary

To ósme zwłoki, odnalezione od początku roku w lubelskim odcinku Bugu. Śledztwa w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej. Ustala tożsamość zmarłych i przyczyny śmierci. Dotychczas ustaliła, że jedną z ofiar był 26-letni obywatel Erytrei. Przyczyną jego zgonu było utonięcie.

Według danych nadbużańskiej SG, ok. 800 osób próbowało w tym roku nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską w woj. lubelskim. Przede wszystkim byli to obywatele Afganistanu, Erytrei, Iraku, Pakistanu i Etiopii. W całym 2024 r. było to ok. 450 cudzoziemców.

Bariera elektroniczna na granicy. Czy powstrzyma tragedie?

Przy granicy polsko-białoruskiej w woj. lubelskim kończy się budowa bariery elektronicznej. W jej skład wejdzie m.in. około 1,8 tys. słupów kamerowych, 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Zaplanowano też montaż około 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych.

Centrum nadzoru nad barierą będzie się mieścić w komendzie SG w Chełmie. W skład bariery wejdzie także siedem stanowisk końcowych zlokalizowanych na terenie placówek oddziału. Dodatkowo system ma być zintegrowany z istniejącymi wieżami obserwacyjnymi i z siecią teleinformatyczną SG.

