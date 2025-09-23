Samochody z Ukrainy zalewają polskie drogi

Od początku wojny na Ukrainie po polskich drogach jeździ coraz więcej samochodów na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. Część z nich to auta, które mają tu tylko tymczasowy postój, ale tysiące pozostają w kraju na stałe, stając się częścią ruchu drogowego. Nic więc dziwnego, że eksperci zwracają uwagę, że tak duży napływ pojazdów stawia nowe wyzwania związane z kontrolą ich stanu technicznego i bezpieczeństwem na drogach.

Ukraińskie auta będą musiały mieć polski przegląd. Nadchodzą zmiany w prawie

Jak podaje portal auto-swiat.pl, Ministerstwo Infrastruktury szykuje istotną zmianę przepisów, która w największym stopniu dotknie kierowców aut z Ukrainy i Białorusi. Obecnie pojazdy zarejestrowane poza Unią Europejską mogą poruszać się po polskich drogach bez obowiązku wykonywania badań technicznych w Polsce. To jednak wkrótce ma się zmienić.

Polscy kierowcy za brak aktualnego przeglądu narażeni są na zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i kary finansowe. Tymczasem auta spoza UE korzystają z luki prawnej i nie podlegają polskiemu systemowi badań. To budzi obawy o stan techniczny tych pojazdów i realne zagrożenie na drogach.

Obowiązkowe badania techniczne dla wszystkich

Resort infrastruktury ogłosił, że pracuje nad nową ustawą, która zobowiąże właścicieli samochodów spoza UE do przeprowadzania przeglądów technicznych w Polsce, jeśli ich pojazdy przebywają w kraju przez dłuższy czas. Projekt jest już w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Ministerstwo podkreśla, że nowe przepisy nie mają charakteru restrykcyjnego, lecz służą zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach. Obowiązkowe przeglądy mają pomóc w wyeliminowaniu z ruchu pojazdów niesprawnych, a tym samym zmniejszyć ryzyko wypadków. Dodatkowo dzięki wprowadzeniu jednolitych zasad kierowcy aut z Ukrainy, Białorusi czy innych krajów spoza UE będą traktowani na równi z polskimi kierowcami.