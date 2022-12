Ukradł auto spod kebaba i pojechał nim do dziewczyny. Był pijany

Chełm. Pędził kradzionym autem do swojej dziewczyny. Był pijany

W poniedziałek (28 listopada) rano dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży Seicento, do której doszło nocą w centrum Chełma. - Z relacji zgłaszającego wynikało, że auto służyło do rozwożenia jedzenia, nie było zamknięte, a kluczyki znajdowały się w stacyjce - mówi kom. Ewa Czyż z Komendy Powiatowej Policji w Chełmie. Straty zostały oszacowane na kwotę 3500 złotych. Seicento mundurowi odnaleźli w Lublinie. Tam pojazd uczestniczył w kolizji drogowej. Z relacji postronnych osób wynikło, że jechali nim dwaj mężczyźni, którzy uciekli z miejsca zdarzenia Zatrzymali ich policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie. Był to 39-letni chełmianin i 22-letni mieszkaniec Lublina. Obaj byli pijani. Funkcjonariusze przekazali uszkodzony samochód właścicielowi. 39-latek usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

