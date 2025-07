Upały wrócą szybciej, niż myślisz! IMGW podaje datę kolejnej fali gorąca

Do Polski na początku lipca dotarła pierwsza w tym roku fala upałów. Jej koniec szacowany jest na piątek (4 lipca), kiedy to temperatury w niektórych regionach spadną o ponad 10 stopni Celsjusza. Kiedy spodziewać się kolejnego uderzenia gorąca w naszym kraju? Zapytaliśmy o to w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Padła konkretna data powrotu upałów! Wrócą szybciej, niż myślisz!