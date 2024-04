Ugotowali ptaka żywcem. Barbarzyńskie zachowanie nastolatków. Wszystko nagrali

Winyle wracają do łask. Cena za sztukę to obłęd. "A dźwięk? Jego głębia jest niepodrabialna"

Nie da się o tym spokojnie czytać, a tym bardziej na to patrzeć. W poniedziałek (8 kwietnia) rano policjanci monitorujący sieć natrafili na przerażający filmik. Nagranie było umieszczone na jednym z portali społecznościowych. - Grupa młodych osób złapała w sieć ptaka znajdującego się pod ścisłą ochroną, a następnie postanowiła go ugotować żywcem. Niezwłocznie policjanci przystąpili do ustalenia i zabezpieczenia wszystkich dowodów w sprawie. W chwili obecnej ustalamy czasookres zdarzenia i wykonujemy czynności związane z przesłuchaniem świadków - informuje aspirant sztabowy Kinga Zamojska-Prystupa z KPP Włodawa.

Wiadomo, że w sprawę zamieszanych jest 9 osób nieletnich z powiatu włodawskiego. Nastolatkowie są w wieku od 14 do 16 lat. Sprawa trafi do Sądu Rejonowego we Włodawie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. W Polsce za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Taki sam wymiar kary grozi za zniszczenia w świecie zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

