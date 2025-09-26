W piątkowy poranek, około godziny 6:30, w miejscowości Zalesie w powiecie ryckim doszło do tragicznego wypadku drogowego. 23-letni mieszkaniec powiatu, kierując samochodem osobowym marki BMW, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że młody mężczyzna zginął na miejscu.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe oraz policję. Funkcjonariusze, działający pod nadzorem prokuratora, zabezpieczyli teren i rozpoczęli czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tragedii. Droga w rejonie wypadku była całkowicie zablokowana, a ruch przekierowano na objazdy wyznaczone lokalnymi trasami.

Śledczy ustalają przyczyny tego tragicznego. - Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi czy nadmierna prędkość mogą prowadzić do tragedii - przypomina aspirant sztabowy Piotr Szyszka z KPP Ryki.