Do wypadku doszło w piątek ok. godziny 17:00 na szlaku Motycz – Lublin Rury.

Pociąg towarowy PKP Cargo relacji Suwałki – Chełm Wschodni potrącił mężczyznę leżącego na torach.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei udzielili pierwszej pomocy, zakładając opaski uciskowe i opatrując głowę poszkodowanego.

Mężczyzna był przytomny, został zabrany karetką do szpitala.

Policja prowadzi postępowanie, nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Lublin Północ.

Maszynista pociągu był trzeźwy.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu – 15 pociągów opóźnionych, w tym 14 pasażerskich.

Na szlaku kolejowym Motycz – Lublin Rury doszło w piątkowe (19.09) popołudnie do dramatycznego zdarzenia. Około godziny 17 mężczyzna został potrącony przez pociąg towarowy PKP Cargo relacji Suwałki – Chełm Wschodni. Jego życie uratowali funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.

Lubelska Straż Ochrony Kolei otrzymała zgłoszenie o człowieku leżącym na torach. Na miejsce błyskawicznie skierowano patrol. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, znaleźli ciężko rannego mężczyznę z poważnymi obrażeniami głowy i kończyn.

Sokiści natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. - Funkcjonariusze SOK założyli opaski zaciskowe powyżej obciętych kończyn i opatrzyli rozbitą głowę, utrzymując stały kontakt z poszkodowanym oraz powiadomili służby ratunkowe - informuje st. insp. Piotr Żłobicki.

Mężczyzna, mimo ciężkich obrażeń, był przytomny. Ratownicy medyczni przetransportowali go karetką pogotowia do szpitala. Policja prowadzi postępowanie, aby wyjaśnić, w jakich okolicznościach znalazł się na torach. Stan trzeźwości maszynisty sprawdzono – był trzeźwy. Dochodzenie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Lublin Północ. Wypadek spowodował poważne zakłócenia w ruchu pociągów. Skład towarowy odjechał z opóźnieniem 221 minut. Opóźnienia dotknęły również 14 pociągów pasażerskich, które łącznie spóźniły się o 226 minut.

