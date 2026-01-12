Choinka po świętach nie musi trafić na śmietnik. Lublin daje drzewkom drugie życie

Miasto Lublin zachęca do oddawania choinek w donicach do PSZOK przy ul. Metalurgicznej 13k

Czy to ma sens? Warto rozejrzeć się podczas spaceru po mieście: wiele z iglastych drzewek rosnących nie tylko w parkach, ale i przy normalnych ulicach i chodnikach pochodzi właśnie z lubelskich domów. Po świętach przywieziono je do PSZOK, który mieście się na obrzeżach Lublina. Na Metalurgiczną 13 k trafić jest stosunkowo łatwo - to duży plac położony dokładnie w miejscu, gdzie przed laty stała Odlewnia Żeliwa Ursus... Na miejscu pracownicy PSZOK przyjmą drzewka. - Mamy wydzielone, osłonięte od wiatru miejsce, które czeka już na choinki - zachęca pan pracujący na miejscu. To fajny pomysł, ponieważ dzięki temu choinki mają szansę cieszyć wszystkich lublinian przez długie lata. Po ocenie ich stanu przez pracowników Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej, zdrowe rośliny zostaną posadzone w miejskich terenach zielonych, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe.

Co jest ważne? - Poświąteczne drzewka w dobrej kondycji zdrowotnej mogą trafić na miejskie tereny zielone, pod warunkiem ich odpowiedniego zahartowania. Aby zwiększyć szanse na przyjęcie, należy przenieść choinkę do chłodniejszego pomieszczenia przed jej dostarczeniem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Już parę takich drzewek zostało posadzonych w przestrzeni miejskiej. Pozostałe choinki można oddać zgodnie z obowiązującymi zasadami odbioru odpadów – mówi Katarzyna Madoń-Kremeś, Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

PSZOK pracuje od poniedziałku do piątku w godz.10.00-18.00. A co z pozostałym drzewkami? - Odbiór pozostałych choinek z terenu nieruchomości zamieszkałych realizowany w formie tzw. wystawki, zgodnie z zasadami i harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych. Dotyczy to zarówno drzewek żywych, jak i zniszczonych choinek z tworzyw sztucznych. Dodatkowo w harmonogramach odbioru odpadów przewidziano styczniowy i lutowy termin przeznaczony dla świątecznych drzewek. Osoby zainteresowane tą formą odbioru powinny wypełnić elektroniczny formularz zapotrzebowania, dostępny na stronie firmy odbierającej odpady w danym sektorze, lub zgłosić potrzebę telefonicznie - informują urzędnicy.