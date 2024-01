"Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli!". Patryk, Julia i Piotr nie mieli szans

To był jeden z najtragiczniejszych wypadków ostatnich lat w Lublinie. Audi A4 zjechało z drogi uderzając w barierki rozdzielające pasy jezdni, a następnie roztrzaskał się na słupie oświetleniowym oraz słupie trakcji trolejbusowej - informowała policja. Do wypadku doszło w nocy z 5 na 6 stycznia 2023 roku na prostym odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Policjanci ustalili, że kierujący pojazdem uprawnienia do kierowania nabył przed kilkoma tygodniami. Patryk (18 l. +), Piotr (17 l.+) i Julia (16 l.+) zginęli na miejscu. Zaraz po tragedii w sieci pojawił się filmik nagrany przez nastolatków przed tragedią. Ocalały 16-latek podczas przesłuchania stwierdził, że nagranie jest autentyczne, ale to nie on był jego autorem. Chodzi o 4-sekundowe wideo, na którym słychać, jak jeden z chłopaków mówi: "Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli, ku…!".

- Ze względu na śmierć 18-letniego sprawcy umorzone zostało śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na ul. Jana Pawła II w Lublinie, w którym zginęło troje nastolatków - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Z opinii biegłego wynika, że audi mogło jechać z prędkością 152 km/h. Badania toksykologiczne wykazały, że uczestnicy wypadku nie byli pod wpływem alkoholu ani pod wpływem żadnych substancji psychoaktywnych.

Sonda Czy młodzi kierowcy jeżdżą mniej rozważnie niż starsi kierujący? Tak Nie Nie mam zdania