Julia, Patryk i Piotr zginęli w potwornym wypadku. Przeżył tylko Jakub. W jakim stanie jest 16-latek?

Znane są wstępne wyniki sekcji zwłok trojga nastolatków, którzy 5 stycznia zginęli w wypadku samochodowym w Lublinie na Jana Pawła II. Patryk (18 l+), Piotr (17 l.+) i Julia (16 l.+) zginęli na miejscu. Żywy z tego wypadku wyszedł jedynie Jakub (16 l.), który trafił do szpitala. Nie wiadomo w jakim jest stanie, rodzice chłopca nie pozwolili informować o tym mediów. Prokuratura Okręgowa poinformowała o przyczynach śmierci jego przyjaciół. - Urazy wielonarządowe były przyczyną śmierci trojga nastolatków, którzy zginęli w wypadku samochodowym na ul. Jana Pawła II w Lublinie – poinformowała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Na odpowiedź na pytanie, czy byli trzeźwi przyjdzie poczekać jeszcze około 3 tygodni.

Tragiczny wypadek w Lublinie. Zginęło 3 nastolatków

To był jeden z najtragiczniejszych wypadków ostatnich lat w Lublinie. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi A-4 jadąc ul. Jana Pawła II w kierunku Al. Kraśnickiej, nagle na wysokości ul. Gęsiej stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi uderzając w barierki rozdzielające pasy jezdni, a następnie roztrzaskał się na słupie oświetleniowym oraz słupie trakcji trolejbusowej - informowała policja. Aby wydobyć ofiary wypadku z pojazdu, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu. Pojazdem podróżowała czwórka nastolatków z Lublina.

"Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli"

Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Policjanci ustalili, że kierujący pojazdem uprawnienia do kierowania nabył przed kilkoma tygodniami. W sieci pojawiło się filmik nagrany przez nastolatków przed tragedią. Jeden z pasażerów miał powiedzieć: Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli, k***a! W momencie nagrania licznik samochodu pokazywał 140 km/h.

