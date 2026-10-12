18-latek w BMW roztrzaskał się na drzewie. Zginął na oczach dziewczyny

18-letni kierowca stracił panowanie nad swoim pojazdem na jednym z zakrętów.

Auto marki BMW wpadło w poślizg, po czym zjechało z drogi i rozbiło się na drzewie.

Młody mężczyzna trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Zdarzenie miało miejsce 10 października około godz. 20.35 na drodze powiatowej. Według wstępnych ustaleń kierowca jechał w stronę Nowej Woli. Na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem. BMW wpadło w poślizg, zjechało z jezdni i uderzyło w przydrożne drzewo. Z naszych ustaleń wynika, że 18-latek jechał razem ze swoją dziewczyną.

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Na miejscu interweniowali policjanci i służby ratunkowe. Funkcjonariusze wydostali 18-latka z rozbitego pojazdu, a następnie przekazali go ratownikom. Kierowca został zabrany do szpitala w ciężkim stanie. Niestety jego życia nie udało się uratować.

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Policjanci ruchu drogowego i grupa dochodzeniowo-śledcza prowadzili na miejscu czynności przez kilka godzin. Decyzją prokuratora ciało 18-latka zabezpieczono do badań sekcyjnych. Przyczyny i przebieg wypadku są ustalane. – Apelujemy o ostrożność na drodze oraz dostosowywanie prędkości jazdy nie tylko do obowiązujących przepisów, ale również do panujących na drodze warunków – przekazała mł. asp. Beata Kieliszek.

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