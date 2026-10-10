Przechodził przez tory prowadząc rower. 82-latek zginął pod kołami pociągu

Przechodził przez tory, nagle nadjechał pociąg

Informację o wypadku zamojscy policjanci otrzymali około godziny 8.20. Do zdarzenia doszło w rejonie torów kolejowych w miejscowości Bagno w gminie Zwierzyniec.

Jak przekazała policja, pod kołami pociągu pasażerskiego relacji Hrubieszów – Kraków znalazł się 82-letni mieszkaniec Zwierzyńca.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyzna prowadząc rower przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Prawdopodobnie po zauważeniu nadjeżdżającego pociągu porzucił rower i próbował zejść z torowiska, jednak nie zdążył i został potrącony – poinformowała podkom. Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Reanimacja nie przyniosła skutku

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji życia seniora nie udało się uratować.

- Pomimo prowadzonej reanimacji 82-letni mieszkaniec Zwierzyńca zmarł – przekazała podkom. Dorota Krukowska-Bubiło.

Pociągiem podróżowało w chwili zdarzenia 70 pasażerów oraz trzyosobowa obsługa. Nikt z nich nie odniósł obrażeń.

Trwa wyjaśnianie okoliczności

Policjanci podkreślają, że maszynista był trzeźwy. Na miejscu wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która wykonywała czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.

- Decyzją prokuratora ciało 82-latka zostało zabezpieczone celem wykonania sekcji zwłok. Pod nadzorem prokuratury prowadzimy czynności zmierzające do szczegółowego wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia – powiedziała podkom. Dorota Krukowska-Bubiło.

Śledczy mają ustalić dokładny przebieg wypadku oraz wszystkie okoliczności, które doprowadziły do śmierci mieszkańca Zwierzyńca.