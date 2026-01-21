Do tego tragicznego wypadku doszło we wtorek (20.01) wieczorem w miejscowości Stróża, w powiecie kraśnickim. Na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącona została 72-letnia kobieta. Mimo udzielonej pomocy i transportu do szpitala, piesza zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 57-letnia kierująca samochodem marki Land Rover, mieszkanka powiatu kraśnickiego, nie zachowała szczególnej ostrożności, dojeżdżając do przejścia dla pieszych. W efekcie doszło do potrącenia seniorki, która przechodziła przez jezdnię w miejscu do tego wyznaczonym.

Na miejscu zdarzenia pracowali funkcjonariusze policji. - Kierująca samochodem była trzeźwa. Potwierdziło to przeprowadzone przez mundurowych badanie alkomatem - informuje aspirant Marzena Sałata z KPP Kraśnik. Okoliczności wypadku są obecnie szczegółowo wyjaśniane.

Policja apeluje o rozwagę i ostrożność, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Każdy kierowca, zbliżając się do takiego miejsca, ma obowiązek zwolnić i uważnie obserwować otoczenie, aby nie narazić na niebezpieczeństwo osób znajdujących się na przejściu lub wchodzących na jezdnię.