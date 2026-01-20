Tragiczny pożar w Chełmie. Nie żyje 66-letni mężczyzna

Do tego tragicznego pożaru doszło w poniedziałek 19 stycznia. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do dyżurnego chełmskiej komendy w godzinach popołudniowych. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które przystąpiły do akcji gaśniczej oraz zabezpieczenia budynku. Po opanowaniu ognia strażacy weszli do jednego z mieszkań, gdzie ujawnili ciało mężczyzny.

Jak ustalili policjanci, ofiarą był 66-letni lokator mieszkania, w którym wybuchł pożar. Mężczyzna mieszkał tam sam. Wstępne ustalenia wskazują, że do pożaru doszło najprawdopodobniej w wyniku zaprószenia ognia. Na obecnym etapie wykluczono udział osób trzecich.

Czynności na miejscu tragedii prowadzone były pod nadzorem prokuratora, z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Policjanci zabezpieczyli teren zdarzenia oraz wykonali niezbędną dokumentację procesową. Dokładne okoliczności pożaru oraz przyczyna śmierci 66-latka będą wyjaśniane w toku dalszego postępowania.

