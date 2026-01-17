Tragiczny pożar domu pod Łęczną. Nie żyją matka i córka

Alicja Franczuk
PAP
2026-01-17 12:57

Dramat pod Łęczną. W Jaszczowie-Kolonii doszło do pożaru domu, który okazał się tragiczny w skutkach. Strażacy wynieśli z budynku dwie nieprzytomne kobiety - matkę i córkę. Niestety, załoga pogotowia stwierdziła ich zgon. Policja wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności pożaru.

Autor: Policja Lubelska/ Materiały prasowe
  • Tragiczny pożar w Jaszczowie-Kolonii pod Łęczną pochłonął życie dwóch kobiet – matki i córki.
  • Strażacy znaleźli 89-letnią matkę i 59-letnią córkę nieprzytomne w zadymionym domu, niestety obie zmarły.
  • Przyczyny pożaru są wciąż nieznane i wyjaśniane przez policję.
  • Sprawdź, co wiadomo na temat okoliczności tej wstrząsającej tragedii.

Dwie matka i córka zginęły w pożarze domu pod Łęczną

Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek przekazał PAP, że ok. godz. 9 w sobotę, 17 stycznia, wybuchł pożar w domu jednorodzinnym w Jaszczowie-Kolonii. Budynek był murowany. Pożar okazał się niezwykle tragiczny w skutkach. - Panowało duże zadymienie w momencie wejścia strażaków do środka. Na zewnątrz ewakuowali dwie nieprzytomne osoby. Załoga pogotowia stwierdziła ich zgon - poinformował podinsp. Fijołek.

Ofiary to 89-letnia kobieta i jej 59-letnia córka.

Przyczyny pożaru nieznane

W akcji gaśniczej wzięło udział ponad 20 strażaków. - Pożar jest już ugaszony. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana - poinformował oficer prasowy łęczyńskiej straży pożarnej st. asp. Karol Zabłotny. Na miejscu trwają oględziny miejsca zdarzenia. Policja będzie wyjaśniała szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznego w skutkach zdarzenia.

