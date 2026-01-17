10-groszówka warta 33 tys. zł. Miała charakterystyczny defekt

10-groszowa moneta, która na pierwszy rzut oka wyglądała zupełnie zwyczajnie, okazała się prawdziwą sensacją wśród kolekcjonerów. Dzięki charakterystycznemu defektowi menniczemu jej wartość osięgnęła ponad 33 tysięcy złotych.

PRL-owskie monety są dziś warte fortunę

Monety z czasów PRL jeszcze do niedawna kojarzyły się wyłącznie z drobnymi noszonymi w kieszeniach lub pamiątkami z minionej epoki. Dziś coraz częściej okazuje się jednak, że niepozorne aluminiowe i miedziane krążki mogą być warte prawdziwą fortunę. Rzadkie roczniki, krótkie serie i błędy mennicze sprawiają, że kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie dziesiątki tysięcy złotych.

Najdroższa moneta z PRL. 10 groszy warte nawet 33 tys. zł

Niepozorna dziesięciogroszówka z czasów PRL-u, którą kiedyś każdy mógł mieć w portfelu, stała się prawdziwym numizmatycznym skarbem. Kilka lat temu na jednej z aukcji kolekcjonerskich jej egzemplarz osiągnął zawrotną cenę 33 tys. złotych!

10 groszy z 1973 roku. Dlaczego moneta jest tak cenna?

10-groszówka z 1973 roku jest tak wartościowa ze względu na defekt, na który z pewnością większość osób nie zwróciłaby nawet uwagi. Okazuje się bowiem, że na monecie nie wybito znaku mennicy pod lewą łapą orzełka. Znak mennicy to mały symbol bitej serii, umieszczany standardowo na większości monet. Brak tego elementu sprawia, że dany egzemplarz jest rzadki i pożądany w oczach kolekcjonerów.

Jakie przedmioty z PRL są wartościowe?

Wartościowe przedmioty z czasów PRL to nie tylko monety, ale całe spektrum rzeczy codziennego użytku, które dziś stały się obiektami kolekcjonerskimi. Poszukiwane są także:

  • Porcelana
  • Wazony
  • Bombki i inne ozdoby choinkowe
  • Książki i czasopisma
  • Meble
  • Zabawki.

Kluczowa jest rzadkość – wiele rzeczy powstawało w krótkich seriach i nie przetrwało próby czasu. Dziś egzemplarze zachowane w dobrym stanie są prawdziwą perłą i mogą osiągać zawrtone wartości na aukcjach. 

