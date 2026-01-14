Samochód zderzył się z ciężarówką Zablokowana droga w Wólce Łabuńskiej. Utrudnienia na DK17

W środę, 14 stycznia wieczorem, w miejscowości Wólka Łabuńska (Lubelskie) doszło do wypadku, w wyniku którego zablokowana została droga krajowa nr 17. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym jedna osoba została ranna. W całym regionie panują trudne warunki atmosferyczne, co dodatkowo utrudnia sytuację na drogach. Jak wygląda sytuacja na Lubelszczyźnie i jak ominąć zablokowaną trasę?
Dyżurny punktu informacji drogowej lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Iskra poinformował, że w Wólce Łabuńskiej na odcinku Zamość-Tomaszów Lubelski DK17 doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarowego. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna.
Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczono objazd m.in. przez Krasnobród.
Trudne warunki na Lubelszczyźnie. Śnieg, gołoledź i błoto pośniegowe
Warunki do jazdy po drogach Lubelszczyzny są bardzo trudne. W regionie występują opady śniegu i marznącego deszczu. Na wielu trasach zalega błoto pośniegowe lub zajeżdżony śnieg, miejscami występuje gołoledź.
Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do panujących warunków.