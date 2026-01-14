Samochód zderzył się z ciężarówką Zablokowana droga w Wólce Łabuńskiej. Utrudnienia na DK17

Wypadek w Wólce Łabuńskiej. Zablokowana DK17

Dyżurny punktu informacji drogowej lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Iskra poinformował, że w Wólce Łabuńskiej na odcinku Zamość-Tomaszów Lubelski DK17 doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarowego. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna.

Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczono objazd m.in. przez Krasnobród.

Trudne warunki na Lubelszczyźnie. Śnieg, gołoledź i błoto pośniegowe

Warunki do jazdy po drogach Lubelszczyzny są bardzo trudne. W regionie występują opady śniegu i marznącego deszczu. Na wielu trasach zalega błoto pośniegowe lub zajeżdżony śnieg, miejscami występuje gołoledź.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować prędkość do panujących warunków.

