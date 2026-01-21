Dzień Babci i Dziadka 2026

Dzień Babci i Dziadka to coroczne święta, które w Polsce obchodzone są pod koniec stycznia. Dzień Babci przypada zawsze 21 stycznia, natomiast Dzień Dziadka świętujemy później – 22 stycznia. To wyjątkowy czas, w którym wnuki i całe rodziny okazują seniorom szacunek, wdzięczność i miłość, składając życzenia, wręczając laurki, drobne upominki lub spędzając wspólnie czas. Choć święta te mają charakter nieformalny, są głęboko zakorzenione w polskiej tradycji i co roku stanowią ważny moment międzypokoleniowych spotkań i wzruszeń.

Kartki i wierszyki na Dzień Babci i Dziadka [Gotowe do pobrania]

Życzenia na Dzień Babci 2026. Najlepsze wierszyki na 21 stycznia

Szczęścia, uśmiechu, dużo radości,Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,Samych przyjemnych w Twym życiu zdarzeńżyczy...

***

Kochana Babciu!Składam Ci najserdeczniejsze życzenia.Z okazji Twojego święta– Dnia Babci – życzę Cidużo zdrowia i wszystkiego,o czym marzysz i czego pragnieszI również wielkiego szczęścia!100 lat!

***

Dużo szczęścia i słodyczy,wnuczek (wnuczka) babci życzy!

***

Dziś w Dniu Babci chcę Ci życzyć:samych radości i dużo słodyczy!

***

Kochana Babciu, w dniu Twojego święta chcę Ci podziękować za każdy uśmiech, czułe słowo i ciepło, którym obdarzasz mnie każdego dnia. Jesteś moim aniołem na ziemi, skarbem, którego nic nie zastąpi. Niech zdrowie Ci dopisuje, a serce zawsze bije w rytmie radości i spokoju.Dziękuję, że jesteś — kocham Cię całym sercem.

***

Z okazji Twojego święta życzymy Ci przede wszystkim zdrowia, spokoju i pogody ducha.Niech każdy dzień przynosi Ci radość, uśmiech i poczucie, jak bardzo jesteś kochana.Dziękujemy za Twoje ciepło, mądrość, cierpliwość i serce, które zawsze jest dla nas otwarte.Niech spełniają się Twoje marzenia, a wokół niech nigdy nie zabraknie życzliwych ludzi.

***

Babciu droga, Babciu miła,bądź zawsze zdrowa, szczęśliwa!Dużo radości, słońca co dnia,niech miłość bliskich przy Tobie trwa.

***

Kochanej Babci w dniu świętażyczymy zdrowia i radości,niech każdy dzień będzie pełenciepła, szczęścia i miłości.

Życzenia i wierszyki na Dzień Dziadka 2026

Kochany Dziadku, z okazji Twojego Święta, życzymy Ci wszystkiego, co w życiu najlepsze i najpiękniejsze, dużo zdrowia, nieustającej radości oraz samych pogodnych dni.

***

Kochany Dziadku, życzę Ci dziś tyle miłości i radości, ile sam dajesz nam każdego dnia.

***

Kochany Dziadku,Twoje ciepłe słowa, silne ramiona i życiowa mądrość są dla mnie skarbem, którego nic nie zastąpi.Dziękuję Ci za każdą opowieść, za wszystkie wspólne chwile i za to, że jesteś moim przewodnikiem po świecie. Życzę Ci zdrowia, spokoju i niegasnącej radości w sercu.Z całego serca – kocham Cię!

***

Drogi Dziadku,W dniu Twojego święta życzę Ci dużo zdrowia, długich lat w szczęściu i spokoju oraz radości z każdego dnia. Dziękuję za Twoją troskę, cenne rady i piękne wspomnienia, które dzięki Tobie mam.Niech los obdarzy Cię samym dobrem.

***

Kochany Dziadku,W tym wyjątkowym dniu życzę Ci zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń.Niech otaczają Cię ludzie, którzy Cię kochają, a każdy dzień przynosi Ci powody do radości.Dziękuję, że jesteś – Twoja obecność to dla nas prawdziwy skarb.

***

Najukochańszy Dziadku! Życzę Ci dużo zdrowia i szczęścia, pomyślności, braku trosk i uśmiechu na twarzy — nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia!

Dzień Babci i Dziadka - kiedy wypada w Polsce? Historia święta

Historia Dnia Babci i Dziadka w Polsce sięga lat 60. XX wieku i jest znacznie dłuższa niż w wielu innych krajach, gdzie święta te pojawiły się dopiero w ostatnich dekadach i obchodzone są w różnych terminach. Dzień Babci po raz pierwszy zaistniał w polskim kalendarzu w 1964 roku z inicjatywy tygodnika "Kobieta i Życie", który zaproponował uhonorowanie seniorek rodzin.

Rok później, 21 stycznia 1965 roku, święto zyskało swoją oficjalną datę dzięki wydarzeniu w Poznaniu – podczas występu 85-letniej Mieczysławy Ćwiklińskiej redakcja "Expressu Poznańskiego" wręczyła aktorce tort i kwiaty, symbolicznie ogłaszając ten dzień Dniem Babci. Co ważne, pomysłodawcą tej inicjatywy był Kazimierz Flieger. Dzień Dziadka dołączył do kalendarza znacznie później, bo oficjalnie dopiero w 1981 roku, jako naturalne uzupełnienie styczniowych obchodów i wyraz uznania dla roli dziadków w życiu rodziny.