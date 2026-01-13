- Bloki z wielkiej płyty, będące symbolem polskiej architektury PRL-u, stają się źródłem rosnącego niepokoju ekspertów.
- Starzejące się instalacje, problemy z wentylacją i zużycie konstrukcji to główne wyzwania, które wymagają natychmiastowej uwagi.
- Czy wielka płyta ma szansę na drugie życie, czy grozi nam katastrofa budowlana?
Wielka płyta staje się wyzwaniem dla polskich miast
Bloki z wielkiej płyty to najbardziej charakterystyczny element krajobrazu polskich miast lat 60., 70. i 80. XX wieku. Miliony mieszkańców wciąż w nich żyje, ale ich stan techniczny budzi coraz większy niepokój ekspertów i mieszkańców. Jak informuje portal Goniec.pl, ostatnie analizy oraz sygnały z osiedli alarmują, że bez szeroko zakrojonych modernizacji sytuacja może ulec pogorszeniu.
Co się dzieje z blokami z wielkiej płyty?
Technologia wielkiej płyty opierała się na prefabrykowanych elementach betonowych, które pozwoliły na szybkie i relatywnie tanie wznoszenie dużej liczby mieszkań. Płyty betonowe, łączone na budowie, tworzyły nośne ściany, stropy oraz elementy klatek schodowych. Dzięki temu setki tysięcy bloków powstało w rekordowym czasie i przez dekady stanowiły odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkaniowe. Niestety, jednak po 40-50 latach eksploatacji wiele z tych budynków zaczyna wykazywać oznaki zużycia.
Główne problemy techniczne:
- Przestarzałe instalacje elektryczne
- Wodno-kanalizacyjne wyzwania
- Stara wentylacja i w efekcie powstająca wilgoć
- Przestarzała konstrukcja betonowa i naturalne starzenie się materiałów.
Co dalej z PRL-owskimi blokami? Nie wszystko stracone
Specjaliści podkreślają, że przy odpowiedniej modernizacji wiele konstrukcji z czasów PRL może zyskać kolejne dekady bezpiecznej eksploatacji. Badania wskazują potencjalnie nawet ponad 100 lat żywotności, jeśli regularnie dba się o stan techniczny budynków. Warto więc mieć na uwadze, aby to m.in. wspólnota mieszkaniowa zadbała głównie o:
- Regularne kontrole techniczne
- Systemową modernizację instalacji
- Zaplanowanie koniecznych napraw.