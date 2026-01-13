Bloki z wielkiej płyty, będące symbolem polskiej architektury PRL-u, stają się źródłem rosnącego niepokoju ekspertów.

Starzejące się instalacje, problemy z wentylacją i zużycie konstrukcji to główne wyzwania, które wymagają natychmiastowej uwagi.

Czy wielka płyta ma szansę na drugie życie, czy grozi nam katastrofa budowlana?

Wielka płyta staje się wyzwaniem dla polskich miast

Bloki z wielkiej płyty to najbardziej charakterystyczny element krajobrazu polskich miast lat 60., 70. i 80. XX wieku. Miliony mieszkańców wciąż w nich żyje, ale ich stan techniczny budzi coraz większy niepokój ekspertów i mieszkańców. Jak informuje portal Goniec.pl, ostatnie analizy oraz sygnały z osiedli alarmują, że bez szeroko zakrojonych modernizacji sytuacja może ulec pogorszeniu.

Co się dzieje z blokami z wielkiej płyty?

Technologia wielkiej płyty opierała się na prefabrykowanych elementach betonowych, które pozwoliły na szybkie i relatywnie tanie wznoszenie dużej liczby mieszkań. Płyty betonowe, łączone na budowie, tworzyły nośne ściany, stropy oraz elementy klatek schodowych. Dzięki temu setki tysięcy bloków powstało w rekordowym czasie i przez dekady stanowiły odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkaniowe. Niestety, jednak po 40-50 latach eksploatacji wiele z tych budynków zaczyna wykazywać oznaki zużycia.

Główne problemy techniczne:

Przestarzałe instalacje elektryczne

Wodno-kanalizacyjne wyzwania

Stara wentylacja i w efekcie powstająca wilgoć

Przestarzała konstrukcja betonowa i naturalne starzenie się materiałów.

Co dalej z PRL-owskimi blokami? Nie wszystko stracone

Specjaliści podkreślają, że przy odpowiedniej modernizacji wiele konstrukcji z czasów PRL może zyskać kolejne dekady bezpiecznej eksploatacji. Badania wskazują potencjalnie nawet ponad 100 lat żywotności, jeśli regularnie dba się o stan techniczny budynków. Warto więc mieć na uwadze, aby to m.in. wspólnota mieszkaniowa zadbała głównie o:

Regularne kontrole techniczne

Systemową modernizację instalacji

Zaplanowanie koniecznych napraw.