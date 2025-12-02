To auto w PRL-u kupowali najbogatsi. Swego czasu kosztowało ponad 100 tys. zł!

W czasach PRL-u posiadanie samochodu było oznaką wysokiego statusu społecznego, a dostęp do aut był mocno ograniczony.

Moskwicz, radziecki samochód, stał się symbolem luksusu i prestiżu, dostępnym dla nielicznych.

Jego cena przekraczała 100 tys. zł, co czyniło go pojazdem dla najbogatszych i osób na wysokich stanowiskach.

Kto miał auto, miał wysoki status społeczny

Czasy PRL-u były okresem pełnym wyzwań i niedoborów, w którym codzienne życie wiązało się z ograniczeniami w dostępie do wielu dóbr. Posiadanie własnego samochodu było wówczas luksusem i marzeniem wielu rodzin. Co ciekawe, auto było wtedy nie tylko środkiem transportu, ale też swego rodzaju statusem społecznym. Nie dziwi więc, że Polacy chętnie śledzili nowości motoryzacyjne i marzyli o modelach, które dziś są klasykami. Wśród najpopularniejszych pojazdów dominowały krajowe konstrukcje, takie jak Fiat 126p, Polonez czy Syrena, a także importowane samochody z krajów bloku wschodniego, na przykład Moskwicz, który wyróżniał się solidnością i ekskluzywnym charakterem.

Moskwicz: auto, które kupowali najbogatsi

Moskwicz to samochód radzieckiej produkcji, który w Polsce był symbolem prestiżu i luksusu. W Polsce największą popularność zdobyły takie modele jak Moskwicz 407, 412 oraz późniejszy 2140, które pojawiały się na ulicach miast od lat 60. do 80. XX wieku.

Samochód wyróżniał się klasycznym, prostym nadwoziem typu sedan lub kombi oraz tylnym napędem. Silniki benzynowe były stosunkowo trwałe, a konstrukcja auta pozwalała na łatwe naprawy nawet w warunkach ograniczonego dostępu do części zamiennych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Moskwicz z czasów PRL [ZDJĘCIA]

Moskwicz w Polsce – luksus na zamówienie

Choć Moskwicze trafiały do Polski regularnie, zakup auta nie był prosty. W czasach PRL-u jego cena sięgała ponad 100 tys. zł, więc większości osób nie było po prostu stać. Samochód był osiągalny praktycznie tylko dla nielicznych - najbogatszych, osób na wysokich stanowiskach państwowych lub tych, którzy cierpliwie odkładali pieniądze przez wiele lat.

Dziś Moskwicze są cenione przez kolekcjonerów i miłośników klasycznej motoryzacji. Stanowią świadectwo czasów, w których samochód był luksusem, a jego posiadanie symbolem statusu. Dla wielu osób pozostają też elementem nostalgii za okresem PRL-u. W galerii zdjęć powyżej znajdziecie zdjęcia aut, zachęcamy do sprawdzenia.