Najlepszy ramen w Lublinie - TOP 6 lubelskich ramenów

Najlepszy ramen Lublin - LISTA
W dzisiejszym zabieganym świecie, pełnym kulinarnych inspiracji z różnych zakątków globu, coraz częściej poszukujemy smaków, które rozgrzeją nas od środka i dostarczą prawdziwych wrażeń. Ramen, z jego bogactwem aromatów, esencjonalnym bulionem i idealnie ugotowanym makaronem, stał się jednym z ulubionych dań wielu Polaków. To idealna opcja na szybki, sycący obiad, komfortowy posiłek w chłodny dzień, a także świetny pretekst do spotkania ze znajomymi w nieco egzotycznej atmosferze. Niezależnie od okazji, wielu smakoszy zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepszy ramen w Lublinie? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 6 lubelskich restauracji, które serwują ten japoński przysmak.
- Bōru Ramen Shop
- Adres: Tadeusza Kościuszki 3, 20-006 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Mega ładna miejscówka, jedzonko przepyszne, przemiła obsługa Mam jednak wrażenie, że ramen jest ciut za słony.Plusem są wegańskie dania w menu.W środku przyjemnie pachnie kadzidełkami, jadalnia znajduje się w klimatycznej piwnicy, która jest bardzo ładnie udekorowana. Jedynym minusem jest to, że niektóre zdjęcia na ścianach niestety są wygenerowane przez AI, ale to już czepianie się szczegółów."
- Kage Ramen Bar
- Adres: 1 Maja 43/1C, 20-410 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce dla miłośników ramenu! Porcje są naprawdę bardzo duże, a sam ramen jest przepyszny- bogaty w smak i przygotowany z dużą starannością. Ogromnym plusem są też bardzo dobre ceny w stosunku do jakości i wielkości porcji.Obsługa bardzo miła, uśmiechnięta i naprawdę zainteresowana klientami.Zdecydowanie polecam to miejsce i na pewno wrócimy tam ponownie!"
- Takushi Ramen & Sushi
- Adres: Pana Balcera 6A, 20-631 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Ramen jest bardzo dobry. Jadłam go tu po raz pierwszy latem, ale teraz smakował jeszcze lepiej W środku lokalu jest przyjemnie, ale minusem był brak włączonego wieczorem światła w części sali. Siedzenie w półmroku nie jest zbyt przyjemne."
- Kago Sushi
- Adres: Stanisława Leszczyńskiego 60, 20-068 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Przyjemne miejsce, bez zadęcia, obsługa miła, dania dobre. Nie jadlam tu jeszcze sushi. Ostatnio spróbowałam Okonomiyaki – Japoński placek z owocami morza. Dobry, ale trzeba być do niego porządnie glodnym, bo porcja sluszna a danie sycąca. Ramen z łososiem był również dobry. Mąż ocenił 9/10. Dużo osób zamawia na wynos więc na sushi trzeba na ogół dłużej poczekać."
- Masami Sushi
- Adres: Prezydenta Gabriela Narutowicza 33, 20-016 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Mam tu blisko z pracy ale trafiłam po raz pierwszy, na kolację z partnerem z okazji dnia chłopaka obsługa była bardzo miła, zapowiedzieli ze trzeba będzie poczekać godzinę na sushi, na ramen to krócej. Ostatecznie wszystko zostało szybko podane. Ramon bardzo dobry, fajna jest możliwość skomponowania samemu - zestawy dodatków osobno, różne buliony osobno. Sushi może nie na gwiazdkę michelina, ale bardzo przyzwoite, smaczne, świeże, ładnie podane. Lokal zadbany, mają stoliki na głównej "sali " oraz kameralne pokoiki. Wystrój ciekawy. Ceny średnie, dobry stosunek do jakości. Polecam! Sama będę wpadać częściej"
- MusiSushi Restauracja Japońska, sushi, ramen
- Adres: Północna 30A, 20-064 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Polecam zestaw dragon set. Jem kuchnie azjatycką po raz pierwszy i bardzo mi posmakowała. Osobiście nie polecam brać za durzo mashubi (mkcno piecze). Miła obsługa, zestawy polecam jeść w 2,3 osoby. Restauracja bardzo klimatyczna i ładnie udekorowana. Oddaje klimat Japoni"