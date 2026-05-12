Tragiczny wypadek pod Lublinem. Policja ujawnia, co stało się w audi

Tragiczne zderzenie pod Lublinem

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie, około 14.15, na terenie Konopnicy pod Lublinem. Podinspektor Kamil Gołębiowski, pełniący funkcję oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, przekazał informację o czołowym zderzeniu auta osobowego marki Audi z busem pasażerskim.

Zderzenie pojazdów było niezwykle silne. Na miejsce błyskawicznie wezwano znaczne siły ratunkowe: zespoły ratownictwa medycznego, strażaków oraz funkcjonariuszy policji. Wszystkie osoby potrzebujące pomocy medycznej przetransportowano do okolicznych szpitali. Wśród 20 rannych znalazło się pięcioro dzieci, które jechały busem.

W pierwszych komunikatach służby mówiły o 21 poszkodowanych osobach w szpitalach. Później zweryfikowano te dane i ostatecznie ustalono, że rannych zostało 20 osób biorących udział w wypadku.

Śmierć 71-letniego kierowcy audi

Najcięższe obrażenia odniósł mężczyzna prowadzący osobowe audi. 71-latek trafił do placówki medycznej, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że przypuszczalnie kierowca zasłabł za kierownicą, co doprowadziło do czołowego zderzenia.

Obecnie trwają czynności śledcze, które mają na celu dokładne zbadanie przebiegu i przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Policjanci oczekują na rezultaty sekcji zwłok 71-latka, a także na wyniki badań toksykologicznych pod kątem ewentualnej obecności alkoholu we krwi zmarłego.

„– 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście niegroźne obrażenia – poinformował Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.”

Funkcjonariusze sprawdzili już stan trzeźwości mężczyzny kierującego busem – badanie potwierdziło, że był on trzeźwy.

Policjanci szukają świadków wypadku w Konopnicy

Czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności wypadku toczą się pod ścisłym nadzorem prokuratury. Mundurowi zabezpieczyli ślady na miejscu zderzenia i prowadzą rozmowy ze świadkami, aby precyzyjnie zrekonstruować moment tragedii.

Zderzenie w podlubelskiej Konopnicy jest jednym z najtragiczniejszych wypadków na drogach województwa lubelskiego w ostatnim czasie. Służby przypominają kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności za kierownicą i radzą, by nie lekceważyć żadnych objawów pogorszenia samopoczucia przed wyruszeniem w drogę.

Prowadzący śledztwo zaznaczają, że ostateczne wnioski dotyczące przyczyn zderzenia zostaną sformułowane dopiero, gdy wszystkie ekspertyzy i badania dobiegną końca.

