Agresywny rowerzysta ugodził kobietę nożem! Weszła na ścieżkę rowerową

Awantura na ścieżce rowerowej w Lublinie. 45-latek ugodził kobietę nożem

Do tego szokującego zdarzenia doszło w piątek w Lublinie. Dwie kobiety szły chodnikiem do sklepu spożywczego. W pewnym momencie przechodziły przez ścieżkę rowerową i znalazły się na drodze jadącego rowerzysty. Między 45-letnim mężczyzną a jedną z kobiet wywiązała się awantura. Według policji rowerzysta zaczął szarpać 35-latkę. Chwilę później wyciągnął nóż i ugodził kobietę w ramię. Poszkodowanej razem z koleżanką udało się uciec z miejsca zdarzenia. O wszystkim policję zawiadomiła znajoma rannej kobiety. Na miejsce szybko przyjechali policjanci z VII Komisariatu Policji w Lublinie. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania napastnika i niedługo później zatrzymali go w jednym ze sklepów na terenie miasta.

45-latek został przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla zatrzymanych. Kobieta trafiła natomiast do szpitala, gdzie była hospitalizowana. Śledczy przedstawili mężczyźnie kilka zarzutów. Odpowie między innymi za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz występek chuligański. Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.

W przeszłości odpowiadał między innymi za kradzieże, posiadanie narkotyków, zniszczenie mienia oraz stalking

Jak przekazała lubelska policja, zatrzymany był już wcześniej wielokrotnie notowany. W przeszłości odpowiadał między innymi za kradzieże, posiadanie narkotyków, zniszczenie mienia oraz stalking. To nie jedyne problemy 45-latka z prawem w ostatnim czasie. Policja przypomniała, że niedawno został zatrzymany także za zerwanie flagi państwowej. W tamtej sprawie również usłyszał już zarzuty. Za zarzucane mu czyny grozi kara do pięciu lat więzienia. Policja nie podaje na razie dokładnych okoliczności całego zajścia ani informacji o stanie zdrowia zaatakowanej kobiety. Śledczy nadal wyjaśniają przebieg zdarzenia i przesłuchują świadków.

