Tragiczny wypadek pod Lublinem. Kierowca Audi nie żyje

Adrian Teliszewski
2026-05-11 19:43

Dzisiejsze popołudnie przyniosło dramatyczne wieści z Lubelszczyzny. Około godziny 14:15 w Konopnicy, na starej trasie Lublin-Bełżyce, doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. W tragicznym incydencie uczestniczyły pasażerski bus i samochód osobowy marki Audi. Lubelska policja potwierdziła, że życia kierowcy osobówki nie udało się uratować.

  • Dziś około godziny 14:15 w Konopnicy, na starej drodze Lublin–Bełżyce, doszło do czołowego zderzenia busa z samochodem osobowym Audi.
  • W wyniku wypadku 72-letni kierowca Audi zmarł, a około 20 osób zostało przewiezionych do szpitali.
  • Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa medycznego, ustalając dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.

Kraksa busa z osobówką pod Lublinem. Nie żyje kierowca Audi

Nowe informacji w sprawie dramatycznego zdarzenia drogowego, do którego doszło w Konopnicy pod Lublinem. Jak informuje policja, 72-letni kierowca Audi, pomimo heroicznych wysiłków ratowników i lekarzy, zmarł w szpitalu, do którego został przetransportowany w stanie krytycznym. To jednak nie koniec dramatu, bowiem w wyniku tego koszmarnego wypadku w Konopnicy blisko dwadzieścia osób odniosło obrażenia i zostało przetransportowanych do okolicznych szpitali.

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się wszystkie służby ratunkowe: policja, straż pożarna oraz zespoły ratownictwa medycznego, a także biegły sądowy, którego zadaniem jest pomoc w ustaleniu dokładnych przyczyn tej niewyobrażalnej tragedii.

- Dzisiaj około godziny 14:15 w Konopnicy, na starej drodze Lublin–Bełżyce, doszło do czołowego zderzenia pasażerskiego busa z samochodem osobowym marki Audi. Na miejscu pracują policjanci, strażacy, zespoły ratownictwa medycznego oraz biegły. Ze wstępnych ustaleń wynika, że około 20 osób zostało przewiezionych do szpitali. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia, wykonują oględziny i ustalają dokładne okoliczności oraz przyczyny tego wypadku. Apelujemy o ostrożność za kierownicą. Chwila nieuwagi na drodze może mieć bardzo poważne konsekwencje - przekazała lubelska policja.

