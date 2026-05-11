Tłumy na Juwenaliach 2026. Tak studenci bawili się w Lublinie

Tłumy na Juwenaliach w Lublinie. Scena pękała w szwach

Tegoroczne Juwenalia w Lublinie udowodniły, że to wciąż absolutny top studenckich imprez. Ludzie zaczęli gromadzić się od samego początku, a pod sceną szybko zrobiło się tłoczno. Tysiące uczestników bawiło się w doskonałych nastrojach.

Energia rozpierała publiczność, która śpiewała razem ze swoimi idolami. Teren imprezy dosłownie wibrował, a obok studentów bawili się też mieszkańcy Lublina i goście z innych miast. Zjechali się z całej Polski.

Oprócz muzyki, organizatorzy zapewnili też inne rozrywki. Strefy gastronomiczne, pełne jedzenia i picia, przeżywały prawdziwe oblężenie, dając chwilę wytchnienia zmęczonym imprezowiczom.

Gwiazdy Juwenaliów 2026. Bedoes, PRO8L3M i Ich Troje rozgrzali tłum

Jak zawsze to koncerty przyciągnęły największą uwagę. Różnorodność gatunków sprawiła, że każdy znalazł rytm dla siebie.

Na scenie Juwenaliów 2026 królowali między innymi Kacperczyk, Fukaj, Gibbs, PRO8L3M i Bedoes 2115. Gorąco przyjęto też Young Leosię, Chivasa, Sentino oraz White’a 2115. Dla fanów klasyki rocka zagrał Lady Pank, a ogromnym zaskoczeniem i hitem okazał się występ Ich Troje. Tłum śpiewał ich przeboje na całe gardło.

Ścisk pod sceną nie malał, a publika bawiła się znakomicie. Wiele osób uznało tę edycję za jedną z najlepszych w historii.

Bezpieczeństwo na Juwenaliach w Lublinie. Zabawa trwała do rana

Mimo ogromnego tłumu, obyło się bez groźnych sytuacji. Ochrona, służby porządkowe i medycy trzymali rękę na pulsie przez całą noc.

Organizatorzy zaznaczają, że staranne przygotowania opłaciły się, gwarantując komfort i bezpieczeństwo. To pozwoliło wszystkim uczestnikom na beztroską i radosną zabawę.

Juwenalia znowu udowodniły swoją pozycję na studenckiej mapie Lublina. Jeśli tak dalej pójdzie, za rok spodziewać się można jeszcze większych tłumów.

