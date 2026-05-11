Dziewczynka potrącona przez auto na przejeździe dla rowerów. 85-latek nie zdążył zareagować

Adrian Teliszewski
2026-05-11 18:44

14-letnia rowerzystka z obrażeniami trafiła do szpitala po tym, jak została potrącona przez samochód na przejeździe rowerowym w Zamościu. 85-letni kierowca nie miał szans na reakcję, a siła uderzenia odrzuciła młodą dziewczynę na jezdnię.

  • W Zamościu 14-letnia rowerzystka została potrącona przez samochód marki Citroen.
  • Nastolatka wjechała na przejazd dla rowerów bezpośrednio przed jadące auto, a kierujący nim 85-latek nie zdążył zareagować.
  • Rowerzystka z obrażeniami trafiła do szpitala, a policyjne badanie wykazało, że zarówno ona, jak i kierowca byli trzeźwi.
  • Policja apeluje o zachowanie ostrożności, przypominając, że rowerzysta wjeżdżający na przejazd musi upewnić się, że kierowca go widzi i ustępuje pierwszeństwa.

Nastolatka potrącona na przejeździe rowerowym. Co ustaliła policja?

Policjanci ruchu drogowego, którzy natychmiast pojawili się na miejscu zdarzenia przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny, wstępnie ustalili przebieg wypadku. Jak wynika z ich raportu, młoda rowerzystka poruszała się drogą pieszo-rowerową. W pewnym momencie, bez wcześniejszego upewnienia się o bezpieczeństwie wjechała na przejazd dla rowerów tuż przed nadjeżdżający pojazd marki Citroen. Za jego kierownicą siedział 85-letni mieszkaniec Zamościa. Zaskoczony mężczyzna nie miał możliwości uniknięcia zderzenia, a 14-latka uderzyła w karoserię auta, po czym upadła na jezdnię.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby ratunkowe. Nastolatka z Zamościa wymagała pilnej pomocy medycznej. Została przetransportowana przez załogę karetki pogotowia do szpitala, gdzie obecnie przechodzi badania i jest pod opieką lekarzy. 

Policjanci, którzy prowadzili czynności na miejscu wypadku w Zamościu, sprawdzili trzeźwość obu uczestników zdarzenia. Badanie alkomatem wykazało, że zarówno 85-letni kierowca Citroena, jak i 14-letnia rowerzystka byli trzeźwi. 

Rowerzystka na przejeździe. Kto ma pierwszeństwo?

Obecnie trwają intensywne prace nad wyjaśnieniem wszystkich dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności na drodze oraz szczególną uwagę w okolicach przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów.

„Pamiętajmy, że rowerzysta, który znajduje się już na przejeździe dla rowerów, ma pierwszeństwo przed samochodem” – podkreślają policjanci. „Jednak cyklista, który dopiero zbliża się do przejazdu i zamierza na niego wjechać, takiego pierwszeństwa nie ma i nie może wjechać bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód. Wcześniej kierujący jednośladem powinien upewnić się, że kierowca auta go widzi i ustąpi mu pierwszeństwa” – dodają, wskazując na kluczowy aspekt bezpieczeństwa.

POTRĄCENIE
ROWERZYSTKA
WYPADEK