Czołowe zderzenie busa z osobówką. Zatrważający bilans rannych! Wśród rannych są dzieci

Adrian Teliszewski
2026-05-11 16:15

W poniedziałek, 11 maja, po południu doszło do groźnego wypadku w Konopnicy (woj. lubelskie). Samochód osobowy zderzył się czołowo z pasażerskim busem. Portal Lublin112 przekazał, że poszkodowanych zostało ponad 20 osób, w tym dzieci.

Dramatyczny wypadek w Konopnicy. Osobówka zderzyła się z busem

W poniedziałek (11 maja), kilka minut po godzinie 14:00, w miejscowości Konopnica w pobliżu Lublina miał miejsce koszmarny wypadek. Zderzyły się tam czołowo samochód osobowy oraz bus przewożący pasażerów.

Skutki tego wypadku są bardzo poważne. Uczerpiało ponad 20 osób, a w gronie rannych jest pięcioro nieletnich. Obrażenia u kilkunastu ofiar oceniono jako poważne.

Na miejsce natychmiast zadysponowano potężne siły ratunkowe. Działa tam kilkanaście załóg pogotowia ratunkowego, mnóstwo wozów strażackich oraz policyjne patrole. Trasa w miejscu zdarzenia została całkowicie wyłączona z ruchu.

Zjechanie na przeciwległy pas doprowadziło do katastrofy

Tragedia rozegrała się na starym odcinku drogi wojewódzkiej łączącej Lublin z Bełżycami. Z doniesień serwisu Lublin112.pl wynika, że jeden z kierujących niespodziewanie zmienił pas ruchu i uderzył czołowo w pojazd jadący z naprzeciwka. Dokładne przyczyny tego błędu nie są na razie znane, jednak skala zniszczeń obu aut świadczy o ogromnej sile zderzenia.

Służby błyskawicznie pojawiły się na miejscu. Straż pożarna używała specjalistycznych narzędzi hydraulicznych do rozcinania blachy i ratowania zakleszczonych pasażerów. Poszkodowani byli sukcesywnie przekazywani ratownikom medycznym, którzy natychmiast zabezpieczali ich funkcje życiowe.

Wśród ponad 20 poszkodowanych są osoby małoletnie

Bilans wypadku w Konopnicy jest dramatyczny. Ponad 20 osób potrzebowało pomocy medyków. Jak ustalił portal Lublin 112, w tym gronie jest również pięcioro dzieci. Z uwagi na ogromną liczbę rannych, do akcji bezustannie włączano kolejne zespoły pogotowia, by szybko przetransportować pacjentów do szpitali.

Droga w miejscu wypadku pozostaje nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze wiele godzin, ponieważ służby badają okoliczności kraksy. Policja zorganizowała objazdy, mimo to na pobliskich trasach kierowcy zmagają się z olbrzymimi zatorami.

