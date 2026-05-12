Jeleń konał na drodze, a policjant nic nie zrobił. Funkcjonariusz stracił pracę

Interwencja po potrąceniu jelenia

Do zdarzenia doszło 1 maja w miejscowości Halasy w powiecie bialskim. Samochód ciężarowy potrącił jelenia. Zwierzę było ranne i konało przy drodze. Jak wynika z informacji przekazanych przez podinsp. Andrzeja Fijołka, rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, funkcjonariusz nie podjął właściwych działań w celu skrócenia cierpienia zwierzęcia.

Informacje o nieprawidłowym zachowaniu policjanta podczas interwencji trafiły do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej 4 maja. Sprawa dotyczyła funkcjonariusza międzyrzeckiego komisariatu.

Jeleń spotkał małe kaczki w leśnej rzece Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Policjant został zawieszony, potem wydalony

Po otrzymaniu sygnałów o przebiegu interwencji Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej polecił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Podjął również decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza w obowiązkach służbowych.

Jednocześnie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie trafił wniosek z uzasadnieniem o wydalenie policjanta ze służby ze względu na ważny interes służby. Szef lubelskiego garnizonu policji, po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi przebiegu interwencji, podjął decyzję o wydaleniu funkcjonariusza.

Jak przekazała policja, komendant „nie miał żadnych wątpliwości” co do tej decyzji.

Sprawą zajęła się prokuratura

Materiały zabezpieczone w związku z interwencją zostały przekazane do prokuratury, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Informacja o zdarzeniu została przesłana także do Biura Spraw Wewnętrznych oraz Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Podinsp. Andrzej Fijołek podkreśla, że priorytetem policji jest jak najszybsze, rzetelne i pełne wyjaśnienie tego zdarzenia. Jak zaznaczył, policja reaguje na sygnały mogące budzić wątpliwości co do sposobu realizacji czynności służbowych.

- Nie ma przyzwolenia na sytuacje, w których jakiekolwiek działanie funkcjonariusza mogłoby narazić zwierzę na niepotrzebne cierpienie — przekazał rzecznik lubelskiej policji.

3