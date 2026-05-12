Kompletnie pijani rodzice jechali z 2-letnim dzieckiem. Auto wylądowało w rowie

Kompletnie pijani rodzice i dziecko
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 11 maja, na terenie gminy Mełgiew w powiecie świdnickim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Fordem zjechał z drogi, po czym samochód wpadł do rowu. W aucie znajdowali się 34-letni mężczyzna, 37-letnia kobieta oraz ich dwuletnie dziecko.
Na miejsce skierowano patrol policji i zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przebadali uczestników zdarzenia oraz dziecko. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Próba ucieczki po zdarzeniu
Jak przekazuje policja, zachowanie dorosłych po wypadku wzbudziło dodatkowe podejrzenia funkcjonariuszy. Żadne z nich nie chciało przyznać się do kierowania samochodem.
– Po zdarzeniu mężczyzna próbował oddalić się pieszo z miejsca zdarzenia. Natomiast kobieta próbowała wyjechać pojazdem z rowu, ale bezskutecznie. Oddalającego się z miejsca zdarzenia 34-latka zauważył świadek, który ruszył za nim i uniemożliwił ucieczkę do czasu przyjazdu służb – mówi aspirant sztabowy Elwira Domaradzka, rzeczniczka policji w Świdniku.
Świadek zatrzymał mężczyznę do momentu przyjazdu patrolu. Policjanci rozpoczęli czynności mające ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz to, kto prowadził Forda w chwili wypadku.
Oboje byli pijani
Badanie alkomatem wykazało, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna byli nietrzeźwi. 34-latek miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu, natomiast 37-latka ponad 2,1 promila.
Dodatkowo okazało się, że mężczyzna posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. To oznacza, że – niezależnie od ustaleń dotyczących kierowania autem – może ponieść kolejne konsekwencje prawne.
Policjanci zatrzymali oboje rodziców. Dwuletnie dziecko zostało przekazane pod opiekę babci.
Sprawą zajmie się policja i sąd
Funkcjonariusze prowadzą obecnie postępowanie mające wyjaśnić, kto siedział za kierownicą Forda w chwili zdarzenia. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.
W przypadku złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów kierowca może zostać ukarany dodatkowym dożywotnim zakazem prowadzenia, przepadkiem pojazdu lub obowiązkiem zapłaty nawiązki na rzecz Skarbu Państwa oraz świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 10 do 60 tys. złotych.
To jednak nie koniec. Mundurowi zapowiadają również zajęcie się sprawą narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.