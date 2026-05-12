W Puszczy Solskiej pracuje już tylko 20 strażaków. Sytuacja się poprawia

Strażacy w Puszczy Solskiej szukają ukrytych zarzewi ognia

Dwunastego maja operacja w Puszczy Solskiej mocno zmieniła swoją formę względem niedzieli. Na pogorzelisku działa zaledwie dwudziestu mundurowych. W miniony weekend ogień zwalczało tu dwustu strażaków.

Ratownicy w terenie posiłkują się parą dronów, trzema quadami i czterema wozami. Straż pożarna systematycznie weryfikuje cały spalony obszar, by wykluczyć ryzyko ponownego pojawienia się groźnych płomieni.

– Prowadzimy działania dozorujące. Strażacy przeczesują, a można nawet powiedzieć, że przerzucają ten teren i go sprawdzają – mówił st. kpt. Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży pożarnej.

Z pomocą przyszły także opady. Lekki deszcz nad Puszczą Solską zwilżył przesuszone środowisko. Strażacy przypominają jednak stanowczo, że to wcale nie zwiastuje końca problemów.

– Deszcz spadł i nawilżył tę ściółkę. Jest zdecydowanie lepiej, ale to jeszcze nie jest taka wilgotność ściółki, kiedy można byłoby mówić o braku zagrożenia pożarowego – zaznaczył Małyszek.

Droga wojewódzka nr 849 otwarta. Leśnicy z Lublina przestrzegają spacerowiczów

Wielkim plusem jest otwarcie zamkniętej dotąd trasy wojewódzkiej nr 849 blisko wsi Kozaki. Odcinek ten zablokowano wcześniej, aby ułatwić przejazd pojazdom uczestniczącym w interwencji.

Oficerowie uprzedzają, że działania na miejscu wciąż trwają do odwołania. O finiszu interwencji zadecyduje ostateczny powrót wszystkich jednostek do remiz. Zgodnie z szacunkami zajmie to od kilku do kilkunastu dni.

W rejon pożaru nadal nie wolno wchodzić zwykłym cywilom. Głośno apelują o to obecni tam pracownicy nadleśnictwa oraz straż.

Jak przekazała PAP Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, rozpoczęto już szacowanie kosztów tragedii. Zauważyła, że każdy dzień zwłoki naraża zniszczony pożarem drzewostan na śmiertelne ataki ze strony licznych insektów.

Pracownicy lasów patrolują strefy oddane już do Nadleśnictwa Józefów. Podkreślają jednak mocno, że wycofanie się oddziałów straży nie czyni tego rejonu bezpiecznym.

Rzecznik strażaków ostrzega, by omijać ten las szerokim łukiem z powodu osłabionych drzew. Część roślin straciła pnie i upadnie na ziemię nawet przy bardzo małym podmuchu powietrza.

– Coś komuś może spaść na głowę, może dojść do tragedii – ostrzegł Małyszek.

Śmierć pilota Dromadera. Prokuratura w Zamościu bada katastrofę samolotu

Ogień w Puszczy Solskiej, w obrębie powiatu biłgorajskiego, pojawił się we wtorek. W kluczowym etapie gaszenia udział brało ponad tysiąc ludzi, w tym mundurowi z policji, straży, WOT i leśnicy. Do tłumienia tego potężnego żywiołu wysłano również samoloty gaśnicze i policyjne śmigłowce.

Wtorkowy wieczór przyniósł tragedię. Rozbił się wówczas uczestniczący w akcji Dromader. Życie stracił 65-letni lotnik tej maszyny.

Od razu uruchomiono dwa osobne dochodzenia. Organa ścigania ustalają powody pożaru oraz detale tego uderzenia w ziemię. Wypadkiem lotniczym zajmują się bezpośrednio śledczy z Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Równolegle temat wzięła pod lupę Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Puszcza Solska to bez wątpienia najważniejszy przyrodniczo skarb na mapie całego województwa lubelskiego. Ten potężny drzewostan sosnowy pokrywa szerokie rejony Roztocza oraz Kotliny Sandomierskiej. Posiada w swoich granicach parki krajobrazowe, wspaniałe rezerwaty oraz liczne strefy wpisane na listę Natura 2000, chroniące rzadkie rośliny i zwierzęta.

W sieci udostępniono wstrząsające ujęcia z nieba, obrazujące spalone serce Puszczy.

Lubelskie. Ewakuacja zwierząt z pobliskiego schroniska na terenach objętego pożarem

