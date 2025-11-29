Mieszkania w blokach z wielkiej płyty, które przez lata były uważane za przestarzałe, obecnie zyskują na popularności jako "perełki" z potencjałem na oryginalne lofty.

Powrót mody na styl retro i industrialny sprawia, że betonowe ściany i surowa architektura bloków z PRL-u są coraz bardziej cenione.

Jakie są ich ceny? Bez wątpienia zróżnicowane w zależności od lokalizacji i stanu.

Bloki z czasów PRL

Czasy PRL-u nie były łatwym etapem dla naszego kraju. To właśnie wtedy społeczeństwo mierzyło się z wieloma problemami dnia codziennego. Ci, którzy żyli w tamtym okresie, bardzo dobrze pamiętają długie kolejki do sklepów, w których finalnie często nie było nic. Utrapieniem dla Polaków był też brak mieszkań i to właśnie z tego powodu w wielu miastach budowano bloki z wielkiej płyty, które powstawały w ekspresowym tempie. Architekci i projektanci zwracali wówczas szczególną uwagę na funkcjonalność i wykorzystanie miejsca.

W pewnym momencie ciasne i ciemne mieszkania rodem w PRL-u przestały interesować kupujących, którzy "przerzucili" się na nowoczesne wnętrza i otwartą oraz jasną przestrzeń. Moda na takie mieszkania co prawda nadal trwa, lecz widać, że coraz więcej osób dostrzega w blokach z wielkiej płyty coś wyjątkowego i ponownie wracamy więc do punktu wyjścia.

Wielka płyta wraca do łask

Bloki z wielkiej płyty wracają do łask wraz z powracającą modą na fotele, wersalki, dywany czy łagodne linie oraz retro detale. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zaczyna interesować się już nie tylko zakupem nieruchomości w nowych blokach, ale także w tych starych z czasów PRL. Obecnie to właśnie mieszkania w PRL-owskich blokowiskach to prawdziwe perełki, z których można stworzyć coś wyjątkowego. Jak czytamy na portalu onet.pl, betonowe ściany, geometryczne bryły oraz surowa architektura zyskują nowy wymiar. Styl industrialny wraca i jest to już fakt.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

PRL-owskie bloki wracają do łask [ZDJĘCIA]

Jaki jest koszt mieszkania z lat 70.?

Ceny mieszkań z czasów PRL są bardzo zróżnicowane i zależą od lokalizacji, stanu technicznego oraz metrażu. W dużych miastach, takich jak Warszawa, średnie ceny za metr kwadratowy mogą wynosić około 15 tys. zł, natomiast w mniejszych miejscowościach ceny są dużo niższe, np. w Łodzi wynoszą średnio ok. 7,7 tys. zł za mkw. lub nawet mniej.