Upadek na śliskiej drodze i wychłodzenie. 74-latek nie żyje

Zwłoki 74-letniego mężczyzny odnaleziono w sobotę 17 stycznia

Do zdarzenia doszło na terenie prywatnej posesji w gminie Gorzków

Zmarły był mieszkańcem gminy Gorzków

Mężczyzna wcześniej spożywał alkohol ze znajomym

Wracając do domu najprawdopodobniej przewrócił się na śliskiej drodze

Po upadku doszło do wychłodzenia organizmu

Do dramatycznego odkrycia doszło w sobotę 17 stycznia. Zgłoszenie o znalezieniu zwłok wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, ustalili, że zmarły był mieszkańcem gminy Gorzków. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, wcześniej spożywał alkohol w towarzystwie znajomego.

- Wracając do swojego domu najprawdopodobniej przewrócił się na śliskiej drodze i upadł, po czym uległ wychłodzeniu - przekazał podkomisarz Anna Chuszcza z KPP Krasnystaw. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Decyzją prokuratora ciało 74-latka zostało zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok. To ona pozwoli jednoznacznie określić dokładną przyczynę śmierci.

Policja apeluje o zwracanie uwagi na osoby szczególnie narażone na wychłodzenie, zwłaszcza w okresie zimowym. Niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla osób samotnych, nietrzeźwych oraz znajdujących się w kryzysie bezdomności. Każda reakcja może mieć znaczenie – jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować życie.

Funkcjonariusze przypominają również o możliwości korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W aplikacji dostępna jest kategoria „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, dzięki której można zgłaszać miejsca przebywania osób potrzebujących wsparcia.