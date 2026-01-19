Upadek na śliskiej drodze i wychłodzenie. 74-latek nie żyje

- Zwłoki 74-letniego mężczyzny odnaleziono w sobotę 17 stycznia
- Do zdarzenia doszło na terenie prywatnej posesji w gminie Gorzków
- Zmarły był mieszkańcem gminy Gorzków
- Mężczyzna wcześniej spożywał alkohol ze znajomym
- Wracając do domu najprawdopodobniej przewrócił się na śliskiej drodze
- Po upadku doszło do wychłodzenia organizmu
Do dramatycznego odkrycia doszło w sobotę 17 stycznia. Zgłoszenie o znalezieniu zwłok wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, ustalili, że zmarły był mieszkańcem gminy Gorzków. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, wcześniej spożywał alkohol w towarzystwie znajomego.
- Wracając do swojego domu najprawdopodobniej przewrócił się na śliskiej drodze i upadł, po czym uległ wychłodzeniu - przekazał podkomisarz Anna Chuszcza z KPP Krasnystaw. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Decyzją prokuratora ciało 74-latka zostało zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok. To ona pozwoli jednoznacznie określić dokładną przyczynę śmierci.
Policja apeluje o zwracanie uwagi na osoby szczególnie narażone na wychłodzenie, zwłaszcza w okresie zimowym. Niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla osób samotnych, nietrzeźwych oraz znajdujących się w kryzysie bezdomności. Każda reakcja może mieć znaczenie – jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować życie.
Funkcjonariusze przypominają również o możliwości korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W aplikacji dostępna jest kategoria „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, dzięki której można zgłaszać miejsca przebywania osób potrzebujących wsparcia.