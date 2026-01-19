Dwa dni filmowych spotkań w Nałęczowie. Jazdobus zaprasza na „Dalej Jazda!”

Nałęczów będzie najdłuższym z przystanków trasy Jazdobusa. 28 i 29 stycznia 2026 roku wydarzenia odbędą się w Nałęczowskim Ośrodku Kultury przy ul. Lipowej 6.

28 stycznia (17:00–18:00) zaplanowano warsztat „Szczęście bez miary” – spotkanie z psycholożką Ewą Krawczyńską poświęcone roli optymizmu i humoru w relacjach rodzinnych.

29 stycznia o 15:30 odbędzie się projekcja pierwszej części „Dalej Jazda!” oraz spotkanie z Małgorzatą Rożniatowską, reżyserem Mariuszem Kuczewskim i producentką Magdaleną Kuczewską. Dodatkowy seans filmu zaplanowano na godzinę 19:00. Wstęp wolny, wejściówki dostępne w biurze NOK.

Kontynuacja, która rozwija znaną historię. O czym jest „Dalej Jazda! 2”?

„Dalej Jazda! 2” to film o kolejnych etapach życia, które przynoszą nowe emocje, ale też stare dylematy. Bohaterowie mierzą się z przeszłością, jednocześnie próbując znaleźć w sobie odwagę, by ruszyć dalej.

Film pokazuje dalsze losy rodziny Gugulaków, wprowadzając nowe konflikty i relacje. Józiek i Ela przygotowują się do ślubu, Antoni zakochuje się w pani Danusi (Maria Winiarska), Barbara wynajmuje ekipę budowlaną Rafała (Sebastian Stankiewicz), a Proboszcz (Cezary Pazura) odgrywa kluczową rolę w przygotowaniach. Film balansuje między humorem i wzruszeniem, a zwiastun pokazuje dodatkowo, że życie bohaterów – mimo przeciwności – ciągle pędzi do przodu, a szczęście można mnożyć w codziennych drobnych gestach.

Zwiastun „Dalej Jazda! 2” zapowiada kino pełne emocji, które potrafi rozbawić do łez i wzruszyć w najmniej spodziewanym momencie. To opowieść o rodzinie, bliskości i potrzebie rozmowy.

„Dalej Jazda! 2” od 6 lutego 2026 w kinach w całej Polsce!