Wyniki LOTTO 12.03.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-03-12 13:30

Sprawdź, jakie liczby padły w losowaniu Lotto 12.03.2026 i przekonaj się, czy Twój kupon przyniósł Ci dzisiaj fortunę. Publikujemy oficjalne zestawienie dla gier Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Wyniki Lotto dzisiaj 12 marca 2026 roku to klucz do sprawdzenia, czy to właśnie Ty zgarniesz dzisiejsze wysokie wygrane.

Lotto, Eurojackpot

i

Autor: Shutterstock Świecący neonowy szyld LOTTO z żółtymi i pomarańczowymi gwiazdami na tle jasnej, kamiennej ściany. Znak symbolizuje nadzieję na wygraną w grach losowych, takich jak Eurojackpot. Aktualne wyniki Lotto i Eurojackpot znajdziesz na Super Biznes.

Wyniki Lotto 12.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 12.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 12.03.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 12.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 12.03.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 12.03.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
