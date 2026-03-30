30 marca w godzinach porannych, doszło do dramatycznego odkrycia na terenie parafii w Ostrowie Lubelskim. Jak donosi portal Osoba, która zmierzała do kościoła na nabożeństwo, natknęła się na przerażający widok. Na ołtarzu polowym, stojącym tuż obok świątyni, wisiało ciało kobiety. Na miejsce natychmiast wezwano służby. Niestety, przybyły zespół ratownictwa medycznego mógł jedynie potwierdzić zgon. Jak ustalono, zmarła to 37-letnia mieszkanka Lublina.

Prokuratura bada okoliczności śmierci

Pod nadzorem prokuratora przeprowadzono szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia oraz ciała kobiety. Chociaż pierwsze czynności nie wskazują, by w śmierć 37-latki były zaangażowane osoby trzecie, śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza. Kluczowa dla sprawy będzie sekcja zwłok.

- Dotychczas wykonane czynności dowodowe nie wskazują, by do śmierci kobiety przyczyniły się inne osoby, jednakże decyzją prokuratora ciało zabezpieczono celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Zostanie ona przeprowadzona 31 marca w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

- przekazał prokurator Krzysztof Sokół w rozmowie z portalem lubartow.24wspolnota.pl.

Śledztwo w kierunku art. 151 Kodeksu karnego

Prokuratura Rejonowa w Lubartowie oficjalnie wszczęła śledztwo w tej sprawie. Jak informuje Tygodnik lokalny Wspólnota Lubartowska, postępowanie prowadzone jest w kierunku artykułu 151 Kodeksu karnego, który dotyczy namawiania lub udzielenia pomocy w celu targnięcia się na własne życie. To standardowa procedura w tego typu przypadkach, mająca na celu dokładne zbadanie wszystkich okoliczności tragedii. Jak przypomina portal lubartow.24wspolnota.pl, przepis ten brzmi następująco:

"Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu" - brzmi treści tego artykułu.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i masz myśli samobójcze lub chcesz pomóc osobie, która znajduje się w kryzysie, pamiętaj, że nie jesteś sam. Istnieją miejsca, gdzie możesz uzyskać profesjonalne i anonimowe wsparcie. Nie wahaj się zadzwonić.

Bezpłatne, całodobowe numery pomocowe: