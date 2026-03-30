Fałszywy policjant wpadł w Lublinie. Seniorka przechytrzyła oszusta

Marta Grabiec
Marta Grabiec
Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
2026-03-30 15:53

Wydawało mu się, że wszystko idzie zgodnie z planem i w krótkim czasie sowicie się wzbogaci. Czterdziestoletni oszust nie wiedział jednak, że od początku nie miał szans. Seniorka, którą próbował okraść, podszywając się pod funkcjonariusza CBŚP, zażądała okazania legitymacji. Gdy mężczyzna udał, że wraca po nią do samochodu, został zatrzymany przez policjantów.

Fałszywy policjant wpadł w Lublinie

Autor: KMP Lublin/ Materiały prasowe

Próba oszustwa „na policjanta”

Do zdarzenia doszło kilka dni temu przy ul. Braci Wieniawskich w Lublinie. Osiedle w dzielnicy Czechów często staje się celem przestępców – w blokach z wielkiej płyty, wybudowanych w latach 70., mieszka wielu seniorów, którzy najczęściej padają ofiarami oszustw.

Tak było i tym razem – choć nie do końca zgodnie z planem sprawców. Do 82-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Ostrzegał, że przestępcy chcą przejąć jej oszczędności.

– Najlepiej proszę oddać je nam na przechowanie w bezpiecznym miejscu – przekonywał.

Kobieta uwierzyła i umówiła się na przekazanie pieniędzy. Na miejscu pojawił się 40-latek, który odegrał rolę funkcjonariusza CBŚP. Miał odebrać kilkanaście tysięcy złotych.

Oszust bez legitymacji

Jedno pytanie zmieniło wszystko

W kluczowym momencie seniorka zapytała o legitymację służbową. Mężczyzna zaczął się tłumaczyć, że dokument ma w samochodzie i że szkoda czasu. Kobieta pozostała jednak nieugięta.

Oszust udał więc, że idzie po legitymację, podczas gdy jego wspólnicy przez telefon próbowali przekonać seniorkę, że może mu zaufać. Nie zdążył jednak wrócić – na miejscu pojawili się policjanci, którzy już wcześniej mieli informacje o działających w tej okolicy oszustach.

– W tym czasie na osiedlu byli już funkcjonariusze. Policjanci operacyjni zatrzymali mężczyznę od razu po wyjściu od seniorki. Trafił do policyjnej celi – relacjonuje podinsp. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

40-latek usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Po przesłuchaniu w prokuraturze trafił przed sąd, który zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

