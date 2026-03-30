Majątek poszedł z dymem. Straty oszacowano na około 150 tys. zł

Ogień objął stodołę z zapasami

Do zdarzenia doszło w niedzielę (29.03) w Ostrowie. Po przybyciu pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej strażacy zastali w pełni rozwinięty pożar stodoły. W płomieniach znajdowało się nie tylko samo zabudowanie, ale także jego zawartość – zbelowane siano oraz drewno opałowe. Sytuacja była poważna, a ogień szybko się rozprzestrzeniał, stwarzając zagrożenie dla sąsiednich obiektów.

Pożar Nowy Kościół

Intensywna akcja gaśnicza i walka o sąsiedni budynek

Na miejsce skierowano dodatkowe siły i środki. W kulminacyjnym momencie działań strażacy podawali jednocześnie cztery prądy wody w natarciu na płonący budynek oraz dwa kolejne w obronie pobliskiego obiektu, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia. Kluczowe znaczenie miało także zapewnienie odpowiedniej ilości wody – dwa zastępy zajmowały się jej dowożeniem z pobliskiej miejscowości.

W akcji uczestniczyło łącznie 8 zastępów oraz 35 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki ich skoordynowanym działaniom udało się opanować pożar i nie dopuścić do większych strat w sąsiedztwie.

Dogaszanie i nocny dozór pogorzeliska

Po ugaszeniu ognia przystąpiono do prac rozbiórkowych uszkodzonego budynku. Cała akcja trwała ponad trzy godziny. Ze względu na ryzyko ponownego pojawienia się ognia, na miejscu przez całą noc pozostawiono zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej, który czuwał nad pogorzeliskiem.

Na ten moment nie są znane przyczyny pożaru – ich ustaleniem zajmą się odpowiednie służby. Wstępnie straty oszacowano na około 150 tys. zł. Dla właścicieli to ogromny cios, bo w ogniu zniszczeniu uległ nie tylko budynek, ale również zgromadzone w nim zapasy.

