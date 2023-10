Lublin to miasto wojewódzkie z najgorszą frekwencją. Gdzie najwięcej osób poszło do urn?

Policjanci wspominają dziś (środa, 18.10.203) tragicznie zmarłą policjantkę ruchu drogowego z KPP w Krasnymstawie. Do tego tragicznego wypadku doszło 18 października 2017 roku. Dwoje policjantów pracowało na miejscu kolizji na DK 17 w miejscowości Łopiennik Nadrzeczny. W tył stojącego na światłach radiowozu uderzył renault. Siła uderzenia była tak duża, że policyjne auto obróciło się i zatrzymało na przeciwnym pasie. Tam doszło jeszcze do zderzenia z oplem. Policjanci zostali zabrani do szpitala. Niestety stan policjantki st. sierż. Magdaleny Dolebskiej od początku był bardzo ciężki i pomimo wysiłków lekarzy, jej życia nie udało się uratować.

St. sierż. Magdalena Dolebska służyła w policji 5 lat. - Wielokrotnie była nagradzana za sumienność, zaangażowanie i aktywność. Organizowała i uczestniczyła w spotkaniach z mieszkańcami powiatu krasnostawskiego mówiąc o bezpieczeństwie na drodze. Szczególnie angażowała się w edukowanie dzieci i młodzieży. [... ] Dla wszystkich była ciepła, miła i życzliwa. Zapamiętamy ja jako wspaniałą koleżankę i serdeczną przyjaciółkę. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci! - podkreśla komisarz Anna Kamola z zespołu prasowego lubelskiej policji.