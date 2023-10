Asp. Tomasz Skowronek miał 37 lat, w policji służył ponad 14 lat. Większość tego czasu pracował w ruchu drogowym. "Zawsze był aktywny i życzliwy. Nie prosił o pomoc, ale sam z przyjemnością pomagał innym. Był zawsze spokojny i uśmiechnięty. W pracy był lubiany i doceniany przez przełożonych. Umiejętnie godził służbę w Policji, miłość do rodziny i zainteresowania. Jego ogromną pasją łączącą się ze służbą w Policji były motocykle" - czytamy na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Do tego tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano 13 października 2013 r. na ulicy Nadbystrzyckiej w Lublinie. - Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, z którego wynikało, że doszło tam do zderzenia policyjnego motocykla z taksówką. Wyjeżdżający z zatoczki autobusowej kierowca taksówki zderzył się z policyjnym motocyklem - czytamy na stronie lubelskiej policji. Asp. Tomasz Skowronek zginął na miejscu. "Każdy z nas będzie pamiętał go jako wspaniałego człowieka, policjanta i przyjaciela" - wspominają policjanci.

Groby polskich rajdowców. Kierowcy ginęli w strasznych wypadkach. Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.