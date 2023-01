Tragiczna śmierć 72-latka. Zginął w płomieniach

- W trakcie akcji gaśniczej wewnątrz drewnianego domu zostały ujawnione zwęglone zwłoki. Najprawdopodobniej są to zwłoki 72-letniego właściciela posesji, który samotnie tu mieszkał - przekazał PAP podkomisarz Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Do wybuchu pożaru doszło we wtorek rano, około godziny 6. Na ten moment nie są znane dokładne okoliczności tragedii. Ciało zmarłego mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

To nie pierwsza tragedia związana z wybuchem pożaru, o której pisaliśmy w ostatnim czasie. 22 stycznia na parkingu w Łodzi zginął pracownik stróżówki. Więcej o tej sprawie w tym tekście: Śmierć po wybuchu i pożarze na parkingu w Łodzi! "Przez wybitą szybę chciałem go wyciągnąć ze środka...

Groźny pożar na promenadzie w Świnoujściu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.