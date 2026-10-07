Śmiertelny wypadek pod Puławami. Rowerzysta zginął na miejscu

Wypadek wydarzył się na dawnej trasie S17 łączącej Lublin z Warszawą. Miejsce tragedii znajdowało się około 115 metrów od skrzyżowania Jaworów–Żerdź.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że kierowca dostawczego peugeota poruszał się z Warszawy w stronę Lublina. W tym samym kierunku jechał rowerzysta, który został potrącony przez samochód.

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Obrażenia poszkodowanego okazały się śmiertelne. Rowerzysta zginął na miejscu.

Droga W839 ponownie przejezdna

Po zdarzeniu droga wojewódzka nr 839 została całkowicie zamknięta. Policja wyznaczyła objazd prowadzący przez skrzyżowanie Jaworów–Żerdź. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali funkcjonariusze. O godz. 21 policja poinformowała o zakończeniu czynności oraz przywróceniu ruchu na trasie.

Po tragicznym wypadku na ul. Solnej, urzędnicy zamontowali progi zwalniajace