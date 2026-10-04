Renault zmiażdżone jak puszka. 29-latek zginął po czołowym zderzeniu z kombajnem

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-04 16:02

Makabrycznie wyglądający wrak osobówki po śmiertelnym wypadku w Siedliszczu na Lubelszczyźnie. Renault zderzyło się czołowo z kombajnem John Deere. Siła uderzenia była ogromna - przód samochodu został doszczętnie rozbity. 29-letni kierowca Renault zginął na miejscu.

Wrak granatowego Renault po zderzeniu z kombajnem w Siedliszczu. O tragedii przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Policja Lubelska/ Facebook
  • 29-latek zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka kombajnem.
  • Na kombajn najechało jeszcze BMW. Kierowcy obu pozostałych pojazdów nie odnieśli obrażeń.
  • 30-latek z BMW miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Wszyscy pozostali uczestnicy byli trzeźwi.
Ciągnik wepchnął kombajn na tory. Przejazd był zamknięty

Renault rozbite w drobny mak

Zdjęcie z miejsca tragedii pokazuje skalę zderzenia. Przód Renault został poważnie zniszczony, a elementy samochodu zostały porozrzucane po jezdni. Kabina pojazdu również została uszkodzona.

Do tragedii doszło w sobotę po południu w Siedliszczu w powiecie chełmskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letni kierowca Renault na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu. Wprost na jego drodze znalazł się jadący z przeciwka kombajn John Deere, którym kierował 31-latek.

Chwilę później w kombajn uderzyło BMW

Po czołowym zderzeniu na maszynę rolniczą najechało jeszcze BMW. Za kierownicą samochodu siedział 30-latek. Na szczęście kierowcy kombajnu i BMW nie odnieśli obrażeń. 29-letni kierowca Renault zginął na miejscu.

Kierowca BMW miał zakaz prowadzenia

Policjanci sprawdzili trzeźwość uczestników wypadku. Kierowca kombajnu i kierujący BMW byli trzeźwi. Funkcjonariusze odkryli jednak, że 30-latek z BMW miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policja z Chełma ustala teraz dokładny przebieg i przyczynę tragedii. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki