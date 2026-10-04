Renault zmiażdżone jak puszka. 29-latek zginął po czołowym zderzeniu z kombajnem

29-latek zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka kombajnem.

Na kombajn najechało jeszcze BMW. Kierowcy obu pozostałych pojazdów nie odnieśli obrażeń.

30-latek z BMW miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Wszyscy pozostali uczestnicy byli trzeźwi.

Ciągnik wepchnął kombajn na tory. Przejazd był zamknięty

Renault rozbite w drobny mak

Zdjęcie z miejsca tragedii pokazuje skalę zderzenia. Przód Renault został poważnie zniszczony, a elementy samochodu zostały porozrzucane po jezdni. Kabina pojazdu również została uszkodzona.

Do tragedii doszło w sobotę po południu w Siedliszczu w powiecie chełmskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letni kierowca Renault na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu. Wprost na jego drodze znalazł się jadący z przeciwka kombajn John Deere, którym kierował 31-latek.

Chwilę później w kombajn uderzyło BMW

Po czołowym zderzeniu na maszynę rolniczą najechało jeszcze BMW. Za kierownicą samochodu siedział 30-latek. Na szczęście kierowcy kombajnu i BMW nie odnieśli obrażeń. 29-letni kierowca Renault zginął na miejscu.

Kierowca BMW miał zakaz prowadzenia

Policjanci sprawdzili trzeźwość uczestników wypadku. Kierowca kombajnu i kierujący BMW byli trzeźwi. Funkcjonariusze odkryli jednak, że 30-latek z BMW miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policja z Chełma ustala teraz dokładny przebieg i przyczynę tragedii. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze.