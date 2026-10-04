Renault zmiażdżone jak puszka. 29-latek zginął po czołowym zderzeniu z kombajnem

- 29-latek zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka kombajnem.
- Na kombajn najechało jeszcze BMW. Kierowcy obu pozostałych pojazdów nie odnieśli obrażeń.
- 30-latek z BMW miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Wszyscy pozostali uczestnicy byli trzeźwi.
Renault rozbite w drobny mak
Zdjęcie z miejsca tragedii pokazuje skalę zderzenia. Przód Renault został poważnie zniszczony, a elementy samochodu zostały porozrzucane po jezdni. Kabina pojazdu również została uszkodzona.
Do tragedii doszło w sobotę po południu w Siedliszczu w powiecie chełmskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letni kierowca Renault na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu. Wprost na jego drodze znalazł się jadący z przeciwka kombajn John Deere, którym kierował 31-latek.
Chwilę później w kombajn uderzyło BMW
Po czołowym zderzeniu na maszynę rolniczą najechało jeszcze BMW. Za kierownicą samochodu siedział 30-latek. Na szczęście kierowcy kombajnu i BMW nie odnieśli obrażeń. 29-letni kierowca Renault zginął na miejscu.
Kierowca BMW miał zakaz prowadzenia
Policjanci sprawdzili trzeźwość uczestników wypadku. Kierowca kombajnu i kierujący BMW byli trzeźwi. Funkcjonariusze odkryli jednak, że 30-latek z BMW miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policja z Chełma ustala teraz dokładny przebieg i przyczynę tragedii. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze.