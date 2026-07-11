To jedno z najpiękniejszych i najczystszych jezior w Polsce. Woda ma niezwykły kolor

- Jezioro Białe w Okunince słynie z krystalicznie czystej, turkusowej wody.
- To jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych we wschodniej Polsce.
- Piaszczyste plaże i liczne atrakcje przyciągają tysiące turystów każdego lata.
Jezioro Białe słynie przede wszystkim z wyjątkowo przejrzystej wody. W słoneczne dni przybiera ona intensywny, turkusowy odcień, który w połączeniu z piaszczystym dnem tworzy krajobraz przypominający zagraniczne plaże. Dzięki dobrej jakości wody akwen jest popularny zarówno wśród osób wypoczywających na plaży, jak i miłośników pływania czy nurkowania.
Wakacyjny hit Lubelszczyzny
Latem Okuninka tętni życiem. W okolicy działają liczne ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, pola namiotowe i restauracje, a nad jeziorem nie brakuje atrakcji dla rodzin z dziećmi oraz osób szukających aktywnego wypoczynku.
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Idealne miejsce na letni wyjazd
Jezioro Białe znajduje się we wschodniej części województwa lubelskiego, niedaleko Włodawy. To jedno z najchętniej odwiedzanych jezior w regionie i jeden z symboli letniego wypoczynku na Lubelszczyźnie. Choć do prawdziwych Malediwów dzielą je tysiące kilometrów, dla wielu turystów jego turkusowa woda i malownicze otoczenie sprawiają, że nie trzeba wyjeżdżać za granicę, by poczuć wakacyjny klimat.