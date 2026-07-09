Tyle zarabiają kasjerzy w Lidlu. Sieć podniosła wynagrodzenia

Lidl podniósł pensje pracownikom

Lidl Polska poinformował o wprowadzeniu nowych stawek wynagrodzeń dla pracowników sklepów oraz centrów dystrybucji. Podwyżki obowiązują od początku 2026 roku i są elementem większego planu inwestycji w zatrudnienie. Firma zapowiada, że w tym roku przeznaczy ponad 240 mln zł zarówno na wzrost wynagrodzeń, jak i tworzenie nowych miejsc pracy.

Ile zarabiają pracownicy Lidla w 2026 roku?

Osoby zatrudnione w sklepach mogą obecnie liczyć na wynagrodzenie wynoszące od 5600 do 6750 zł brutto miesięcznie. Ostateczna wysokość pensji zależy od stanowiska oraz warunków określonych w umowie o pracę.

Jeszcze wyższe zarobki przewidziano dla kadry kierowniczej. Menadżerowie sklepów otrzymują wynagrodzenie rozpoczynające się od 8500 zł brutto, a dodatkowo mogą korzystać z samochodu służbowego.

Wyższe stawki również w centrach dystrybucji

Podwyżki objęły także pracowników zatrudnionych w centrach dystrybucji. W 2026 roku ich wynagrodzenia mieszczą się w przedziale od 6000 do 7700 zł brutto. Dla porównania, minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w Polsce od 1 stycznia 2026 roku wynosi 4806 zł brutto, co oznacza, że podstawowe stawki oferowane przez Lidla są wyższe od ustawowego minimum.

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Nie tylko pensja. Lidl oferuje szeroki pakiet benefitów

Pracownicy mogą liczyć nie tylko na wynagrodzenie, ale również na szereg dodatkowych świadczeń pozapłacowych. Wśród nich znajdują się:

prywatna opieka medyczna,

ubezpieczenie grupowe,

ubezpieczenie turystyczne,

pakiet sportowy,

szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego,

wyprawka dla nowo narodzonego dziecka,

wyprawka dla pierwszoklasisty,

program wsparcia obejmujący pomoc psychologa, prawnika oraz doradcy finansowego.