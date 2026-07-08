Wyniki matur 2026 Lublin. Jak poradzili sobie lubelscy uczniowie?

Wyniki matur: Lublin w 2026 roku. Ogólne statystyki

Z oficjalnych danych udostępnionych przez komisje egzaminacyjne wynika, że egzaminy w 2026 roku przebiegły w Lublinie z zadowalającym skutkiem. Do wszystkich wymaganych części matury przystąpiło 5548 uczniów. Świadectwo dojrzałości, które jest niezbędne do rozpoczęcia rekrutacji na uczelnie wyższe, otrzymało 4642 z nich.

Ogólna zdawalność w Lublinie wyniosła tym samym 83,67%. Taki rezultat potwierdza, że zdecydowana większość przystępujących pomyślnie sprostała wymaganiom i uzyskała liczbę punktów niezbędną do zdania egzaminów.

Przedmioty obowiązkowe. Jakie są wyniki matur w Lublinie?

Aby zdać egzamin maturalny, należy zdobyć co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów z trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Poniżej znajduje się szczegółowe podsumowanie osiągnięć lubelskich uczniów z najważniejszych egzaminów podstawowych.

Język polski (poziom podstawowy): Zdawalność egzaminu w Lublinie ukształtowała się na poziomie 93,29%. Średni wynik uzyskany przez wszystkich zdających wyniósł 57,44%.

Zdawalność egzaminu w Lublinie ukształtowała się na poziomie 93,29%. Średni wynik uzyskany przez wszystkich zdających wyniósł 57,44%. Matematyka (poziom podstawowy): Królową nauk w terminie głównym zdało 88,32% przystępujących. Uczniowie z Lublina osiągnęli z niej średni wynik na poziomie 62,72%.

Królową nauk w terminie głównym zdało 88,32% przystępujących. Uczniowie z Lublina osiągnęli z niej średni wynik na poziomie 62,72%. Język angielski (poziom podstawowy): Jest to od lat najczęściej wybierany język obcy. Zdawalność w tym przypadku wyniosła aż 95,02%, a średni uzyskany wynik to wysokie 80,88%.

33

Gdzie i jak sprawdzić indywidualne wyniki matur 2026?

Warto pamiętać, że ogólne statystyki dla miasta pozwalają ocenić uśredniony poziom trudności arkuszy, ale to indywidualne liczby mają znaczenie podczas planowania studiów. Weryfikacja własnych wyników jest kluczowym krokiem do wzięcia udziału w naborze na wymarzone uczelnie.

Pamiętaj, że swoje indywidualne wyniki matur możesz sprawdzić online w rządowym systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika). Aby to zrobić, należy zalogować się za pomocą specjalnego loginu i hasła, które zostały Ci wcześniej przekazane przez Twoją szkołę średnią. Równie wygodną alternatywą jest skorzystanie z logowania przez system login.gov.pl – używając w tym celu profilu zaufanego, aplikacji mObywatel lub e-dowodu.